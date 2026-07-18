Океан ягод клубники уже в следующем году: агроном Давыдова поделилась секретами черенкования – справится даже дилетант

Конец июля является оптимальным периодом для начала подготовки рассады клубники и земляники. Этот процесс не требует финансовых вложений или глубоких знаний сортовых особенностей.
Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный метод укоренения черенков клубники, который обеспечит высокий урожай в следующем сезоне.
Как выбрать материал
Для укоренения рекомендуется отбирать ростки с материнского куста, отдавая предпочтение первой и второй розеткам от основного растения.
Процесс укоренения
Подготовьте пластиковые стаканы объемом 0,5 литра, наполнив их плодородным субстратом, и разместите их в непосредственной близости от куста.
Высадите ростки с усов в стаканы, не отделяя их от материнского растения, и осуществляйте полив заготовок одновременно с остальными насаждениями клубники.
Формирование полноценного молодого растения клубники занимает приблизительно 3 недели, что соответствует периоду, необходимому для развития корневой системы.
После укоренения молодую рассаду нужно высадить на подготовленное место. Вам останется только ждать обильного урожая клубники уже в следующем году.
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