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Океан ягод клубники уже в следующем году: агроном Давыдова поделилась секретами черенкования – справится даже дилетант

Опубликовано: 18 июля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Океан ягод клубники уже в следующем году: агроном Давыдова поделилась секретами черенкования – справится даже дилетант
Океан ягод клубники уже в следующем году: агроном Давыдова поделилась секретами черенкования – справится даже дилетант
legion-media
Как без труда размножить клубнику

Конец июля является оптимальным периодом для начала подготовки рассады клубники и земляники. Этот процесс не требует финансовых вложений или глубоких знаний сортовых особенностей.

Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный метод укоренения черенков клубники, который обеспечит высокий урожай в следующем сезоне.

Как выбрать материал

Для укоренения рекомендуется отбирать ростки с материнского куста, отдавая предпочтение первой и второй розеткам от основного растения.

Процесс укоренения

Подготовьте пластиковые стаканы объемом 0,5 литра, наполнив их плодородным субстратом, и разместите их в непосредственной близости от куста.

Высадите ростки с усов в стаканы, не отделяя их от материнского растения, и осуществляйте полив заготовок одновременно с остальными насаждениями клубники.

Формирование полноценного молодого растения клубники занимает приблизительно 3 недели, что соответствует периоду, необходимому для развития корневой системы.

После укоренения молодую рассаду нужно высадить на подготовленное место. Вам останется только ждать обильного урожая клубники уже в следующем году.

Ранее мы рассказали, как выкапывать чеснок в дождливую погоду.

Автор:
Ксения Давыдова
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