Парковка во дворах Петербурга: что изменилось с 5 июля и за что теперь можно получить штраф

Вступили в силу уточнения в городской закон о парковке в жилых зонах.

В Петербурге обновили правила парковки во дворах. Спешим успокоить: штрафы не выросли. Но жизнь водителей всё равно изменится.

Как рассказал "Городовому" депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва и председатель постоянной комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, член бюджетно-финансового комитета Алексей Николаевич Цивилёв, городские власти решили убрать юридическую путаницу, из-за которой соседи годами спорили друг с другом и с инспекторами.

Больше никаких споров про «я же не мешаю»

Главное изменение — в одном-единственном слове. Раньше в законе было написано, что нельзя «перегораживать» проход к парадным или путь к мусорным бакам.

Это создавало кучу споров. Водители говорили: «Я поставил машину с краю, люди же проходят, значит, не перегородил!»

Теперь слово «перегораживание» заменили на «размещение». Это значит, что сам факт того, что ваша машина стоит в запретной зоне, уже считается нарушением.

"Новый подход делает правила честными и прозрачными: запрещён сам факт парковки в этих зонах, независимо от того, "перегородил" ты проход или просто припарковался рядом", - говорит депутат.

Цена вопроса

Штрафы остались прежними, но платить их всё равно неприятно:

Для обычных людей: от 3 000 до 5 000 рублей.

от 3 000 до 5 000 рублей. Для компаний (например, если машина служебная или из каршеринга): от 150 000 рублей.

Важный нюанс: сейчас по дворам Петербурга ездят специальные машины ГАТИ с автоматическими камерами (их называют «Городовой»). Они фиксируют нарушения в движении.

Оспорить такой штраф практически невозможно — камера просто фиксирует координаты и время.

Кому можно стоять у подъезда?

Запрет не касается спецслужб. Скорая помощь, пожарные, машины МЧС и аварийные службы могут парковаться там, где им нужно для работы.

Также это касается мусоровозов и техники, которая приехала чинить трубы или убирать двор.

Почему это выгодно самим водителям?

На первый взгляд кажется, что закручивают гайки. Но в этом есть и плюсы для владельцев авто:

Безопасность машины. Если вы не подпираете мусорные баки, ваш автомобиль точно не заденет мусоровоз (а это случается часто). Меньше конфликтов. Нет неопределенности — нет повода для ссор с соседями. Свободный проезд. В экстренной ситуации пожарная машина или скорая доедет до вашего подъезда быстрее.

"В этом законе нет цели "наказать водителя". Его цель — сделать каждый двор удобным, безопасным и предсказуемым для всех: и для тех, кто идёт пешком, и для тех, кто садится за руль. Когда правила ясны — спокойнее каждому", - отмечает Алексей Цивилёв.

Как пожаловаться на нарушителя?

Если чей-то автомобиль реально мешает жизни дома, теперь не нужно ждать инспектора. В Петербурге работает сервис на сайте ГАТИ в разделе «Неправильная парковка во дворах».

Достаточно сфотографировать машину нарушителя так, чтобы был виден номер и место нарушения, и отправить заявку.

Ранее «Городовой» рассказывал, что в Петербурге могут увеличить штраф за неуплату парковки.