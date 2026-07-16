Главная подкормка томатов в июле — 1 г на литр воды: мясистость, быстрый налив и здоровые верхушки

Спасаем урожай от вершинной гнили

Июль — горячая пора не только из‑за жары, но и из‑за забот на грядках. Для томатов сейчас наступает ответственный этап: именно в это время закладывается качество плодов.

Грамотная подкормка поможет избежать распространённых проблем — от скручивания листьев до вершинной гнили.

Опытный агроном Ксения Давыдова рассказала, как действовать, чтобы урожай порадовал размером и вкусом.

Почему томату в июле нужен кальций

Кальций — ключевой элемент для формирования крепких тканей плодов и устойчивости растения к стрессам. Он участвует в построении клеточных стенок, поддерживает водный обмен и помогает корням восстанавливаться.

В жару усвоение кальция ухудшается: из‑за сниженной транспирации (испарения влаги листьями) он просто не доходит до самых «голодных» зон — верхушек и кистей. Отсюда и появляются проблемы: плоды портятся, а макушки скручиваются.

Как правильно подкормить томаты: простые советы

Используйте кальциевую селитру или хелат кальция: первый вариант доступен и хорошо работает, второй особенно эффективен для внекорневых подкормок.

Делайте упор на опрыскивание по листу: так кальций быстрее попадает туда, где он нужнее всего — к верхним кистям и молодым плодам.

При явных признаках дефицита комбинируйте листовые и корневые подкормки, но не превышайте дозировки — избыток солей вредит корням и засоляет почву.

Важные нюансы: баланс и микроклимат

Не забывайте про калий: он работает в связке с кальцием, и их дисбаланс может создать новые сложности. Но самое главное — создать томатам комфортные условия: в теплице притеняйте растения и следите за влажностью, в открытом грунте поливайте регулярно.

Подкормка — это поддержка, а основа успеха — стабильный микроклимат.

Вывод

Июльская кальциевая подкормка — важный шаг для сохранения урожая. Сочетание правильного питания и контроля условий заметно снижает риск вершинной гнили и улучшает налив плодов. Такой подход помогает получить плотные, мясистые томаты даже в жаркий сезон.

Личный опыт автора

В прошлом году в моей теплице томаты начали крутить верхушки, а на плодах появилась вершинная гниль. Я стала опрыскивать кусты кальциевой селитрой по листу, уделяя особое внимание верхним кистям, и параллельно притеняла теплицу. Уже через полторы недели ситуация улучшилась: новые плоды завязывались ровными, а скручивание прекратилось.

Мнения дачников

«Раньше думала, что вершинка — это приговор, пока не попробовала опрыскивать томаты кальциевой селитрой. Теперь делаю это профилактически — и потери урожая заметно меньше», — Наталья, дачница со стажем 12 лет. «Главное — не ждать, пока плоды начнут портиться. Если в июле стоит жара, лучше заранее обработать кусты: профилактика реально работает», — Сергей, владелец участка в Подмосковье. «Сочетаю подкормку с притенением теплицы — так кальций усваивается лучше. Плюс стараюсь не заливать грядки, а поливать умеренно и регулярно», — Ирина, садовод‑любитель.

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