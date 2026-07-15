Ухаживаю за клубникой после урожая — обрезаю, кормлю и защищаю, и она радует крупными ягодами каждый год

Завершение плодоношения — не повод забыть о клубнике до следующего года. В июле и августе происходит закладка цветочных почек, от которых зависит будущий урожай. Грамотный уход в этот период помогает растениям восстановить силы, сформировать почки и успешно перезимовать, пишет "БелТА".
Обрезка листьев и усов
Сразу после окончания плодоношения ранних сортов проводят санитарную очистку грядок. Усы удаляют, если нет задачи получить рассаду — лишние побеги забирают питание и загущают посадки. Старую и больную листву срезают полностью, но не трогают центральную розетку. Это позволяет кустам направить силы на восстановление и закладку новых почек.
Защита от пятнистостей
Во второй половине лета, особенно в дождливую погоду, активизируются грибные заболевания. По молодым, только что отросшим листьям проводят профилактическую обработку системным фунгицидом. Однократное опрыскивание при правильной дозировке защищает листву до глубокой осени, сохраняя кусты зелёными и здоровыми.
Борьба с нематодой
Признаки поражения нематодой заметны сразу: кусты становятся мелкими, листья уменьшаются, центр розетки угнетён, молодые листочки искривляются и засыхают. Поражённые растения удаляют и уничтожают.
Если больных кустов немного, участок вокруг и соседние растения проливают препаратом против нематоды несколько раз за сезон. При массовом поражении (более половины грядки) плантацию полностью убирают и закладывают новую на другом месте.
Подкормка после плодоношения
За время плодоношения клубника тратит значительную часть своих питательных запасов. Чтобы восстановить силы, растениям необходима подкормка сразу после сбора ягод.
Оптимальный вариант — комплексные минеральные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Их предварительно растворяют в воде и вносят под каждый куст, обязательно по влажной почве. Важно строго соблюдать дозировку и не допускать попадания гранул на основание растения.
Своевременное внесение удобрений стимулирует рост молодой листвы и закладку цветочных почек, что обеспечит обильное плодоношение в следующем сезоне.
Личный опыт автора
Когда начинала заниматься клубникой, я оставляла грядки без внимания сразу после сбора ягод. На следующий год урожай был скудным. Теперь всегда обрезаю старые листья, удаляю усы и обязательно подкармливаю кусты. Особенно заметен эффект от профилактической обработки от пятнистостей — листья остаются зелёными до осени. А после борьбы с нематодой я перестала терять кусты.
Вывод
Уход за клубникой после сбора урожая — залог будущего урожая. Обрезка, защита от болезней, борьба с вредителями и подкормка помогают растениям восстановиться и заложить почки на следующий сезон. Регулярный уход гарантирует здоровые кусты и обильное плодоношение.
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