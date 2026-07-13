Почему 110 км/ч выгоднее любых «чудо-таблеток»: как одна правая нога экономит бензин

Эксперт дал советы, как тратить меньше топлива.

В интернете полно советов, как тратить бензин меньше, но половина из них — чепуха. Давайте разберем вместе с экспертом, что действительно работает, а что — пустая трата денег.

Плавность — наше всё

Как рассказал "Городовому" автоэксперт Дмитрий Попов, самый эффективный способ экономии заложен в вашей правой ноге.

Если вы резко стартуете со светофора, а потом так же резко тормозите перед следующим — вы буквально выкидываете деньги в трубу.

Когда вы плавно нажимаете на газ, мотор готовит оптимальную смесь. Машина разгоняется спокойно, без лишнего жора топлива.

"Все знают ещё со времён экзаменов на право управления транспортным средством, что экономит бензин стиль вождения, когда вы плавно ускоряетесь и плавно снижаете скорость. Нужно ехать в оптимальном режиме. Да, это не очень динамично, это не очень быстро, это мало обгонов. Это мало резких стартов со светофоров, но зато это экономит бензин", - отмечает эксперт.

Скорость против аэродинамики

Многие любят «притопить» на трассе. Казалось бы, быстрее доедем — меньше времени проработает мотор. Но физику не обманешь. После 100 км/ч сопротивление воздуха растет очень быстро.

Простая математика: если ехать 140 км/ч вместо 100–110 км/ч, расход топлива прыгает сразу на 30–40%. Машине приходится буквально «пробивать» стену из воздуха.

Хотите сэкономить? Держите крейсерскую скорость около 100 км/ч. Это самый выгодный режим для большинства авто.

Забудьте про «чудо-таблетки»

В магазинах часто предлагают купить присадки или специальные таблетки в бак. Обещают горы золота и копеечный расход. На деле — это почти всегда бесполезно.

"Что же касается всяких таблеток и всего, что можно закинуть в бензин, то там в основном спирты, которые чуть-чуть повышают октановое число, помогают воспламеняемости бензина. Но при этом бензин сильно не экономится. Они просто позволяют сохранить стиль вождения. То есть бензин чуть лучше сгорает, но это там 1—3% экономии. Стилистику управления я лично проверял", - говорит Дмитрий Попов.

Итог прост: хотите экономить — сбавьте газ. Это работает лучше любых секретных добавок.