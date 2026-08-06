Автотранспорт

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Как сберечь двигатель авто после использования бензина "Евро-3" - дельные советы: проблем с мотором не будет Как сберечь двигатель авто после использования бензина "Евро-3" - дельные советы: проблем с мотором не будет
С 1 июля 2026 года российские НПЗ получили разрешение на выпуск топлива стандарта “Евро-З”. В такой ситуации многие автомобилисты задумываются о “здоровье” мотора автомобиля.
29 июл 2026 23:16
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Стояли в очереди на АЗС - получили штраф: что делать в такой ситуации - ответ Стояли в очереди на АЗС - получили штраф: что делать в такой ситуации - ответ
В очередях на заправках часто приходится стоять в тех местах, где есть запрещающие знаки. Особенно это касается запрета на остановку. Водитель считает, что ничего не нарушает, но позже ему приходит штраф.
27 июл 2026 23:16
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