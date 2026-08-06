Автотранспорт

1 сентября дорога не откроется.
Топливный кризис отступил от региона.
Стоять на траве запрещено, но водители игнорируют это правило.
Что на самом деле означает горящий индикатор и когда действительно пора бить тревогу
Почему инженеры категорически не советуют игнорировать щелчок заправочного пистолета и что может пойти не так
Какие изменения стоит учесть, чтобы не столкнуться с неожиданностями при планировании поездки
С 1 августа российских водителей ждет не только привычная проверка документов.
С 1 июля 2026 года российские НПЗ получили разрешение на выпуск топлива стандарта “Евро-З”. В такой ситуации многие автомобилисты задумываются о “здоровье” мотора автомобиля.
Что на самом деле требует закон и как избежать неприятных ситуаций
В очередях на заправках часто приходится стоять в тех местах, где есть запрещающие знаки. Особенно это касается запрета на остановку. Водитель считает, что ничего не нарушает, но позже ему приходит штраф.
На автозаводе корпоративный отпуск.
Если цель — легкие деньги без усилий, такой формат точно не подойдет
Новые зоны появятся у двух набережных.
Водители чаще стали пользоваться метро и такси.
Можно ли смешивать бензин и чем это грозит
Определенные группы людей имеют право заправлять автомобиль без очередей. Но в этом деле есть нюансы, которые следует соблюдать.
Штраф за неправильную парковку можно получить внушительный.
Как возить топливо и не нарваться на штраф
Топливный кризис в Петербурге и области отступает.
Это вторая модель бренда Jeland.