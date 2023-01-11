Автотранспорт

Придется работать на штрафы.
Вы могли об этом не подумать.
Смотрите на размеры подошвы.
Важно помнить каждому.
В котловинах еще хуже.
Станет еще жестче.
Мойка и сервис выйдут дешевле.
Это не так сложно, как кажется.
Покупатели пока осторожничают.
В результате можно лишиться прав.
Автомобиль врезался в дерево.
«Тройка» удалая не домчит.
Автомобилистам больше не придется мучиться.
Верблюдам лучше уступить.
Три веские причины.
В случае ДТП этот пассажир страдает меньше всех.
Важно заботиться о своем транспорте.
Стоит быть внимательным.
Пока неизвестно, надолго или навсегда.
Мошенничество не исключается.