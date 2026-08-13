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Привет из леса: нежная и ароматная закуска из лисичек – так грибы вы ещё не готовили

Опубликовано: 13 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Привет из леса: нежная и ароматная закуска из лисичек – так грибы вы ещё не готовили
Привет из леса: нежная и ароматная закуска из лисичек – так грибы вы ещё не готовили
Городовой ру
Летняя намазка из самого ароматного гриба

Намазка из лисичек представляет собой изысканное гастрономическое решение, в котором нежная текстура и выраженный аромат грибов гармонично сочетаются с пикантностью перца. Это блюдо позволяет в полной мере раскрыть глубину и насыщенность грибного вкуса.

Это блюдо может быть подано как самостоятельная закуска, так и в качестве дополнения к гарнирам из картофеля или мясу. Особо рекомендуем попробовать его в составе бутербродов, где слой сливочного масла подчеркнет нежность паштета.

Ингредиенты:

  • Лисички – 1 кг;
  • Лук репчатый – 0,5 шт.;
  • Морковь – 150 гр;
  • Растительное масло – 100 гр;
  • Красный перец – 0,5 ч. ложки;
  • Гвоздика – 2 шт.;
  • Душистый перец горошком – 2 шт.

Процесс приготовления:

Тщательно промойте лисички и очистите их от загрязнений. Отварите грибы в подсоленной воде с добавлением перца, гвоздики и душистого горошка.

На сковороде обжарьте натертую морковь и нарезанный кубиками лук. Слейте воду с грибов, сохранив бульон.

Соедините с пассеровкой и тушите в течение 50 минут. Полученную массу остудите, затем взбейте в блендере до достижения однородной консистенции.

Ранее мы рассказали, как приготовить намазку из капусты и яблок

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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