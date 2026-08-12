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Беру капусту и яблоко – готовлю из них бомбическую намазку: нежная консистенция и пикантный вкус

Опубликовано: 12 августа 2026 06:07
 Проверено редакцией
Беру капусту и яблоко – готовлю из них бомбическую намазку: нежная консистенция и пикантный вкус
Беру капусту и яблоко – готовлю из них бомбическую намазку: нежная консистенция и пикантный вкус
Городовой ру
Овощная намазка на все случаи жизни

Капустная намазка является блюдом, тесно ассоциирующимся с русской кулинарной традицией. Процесс ее приготовления очень прост и заключается в тушении или отваривании капусты до мягкой консистенции, с последующим пюрированием.

Это блюдо может быть подано как холодная закуска или как гарнир к основному блюду. Благодаря своей однородной и нежной текстуре, паштет легко наносится на хлеб и крекеры, а также гармонично сочетается с другими закусками или салатами.

Ингредиенты:

  • Капуста — 700 гр;
  • Яблоко — 1 шт;
  • Лук — 1 шт;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Белый хлеб — 3 ломтика;
  • Молоко — 100 мл;
  • Лимонный сок — 1 долька;
  • Соль — 2 гр;
  • Перец черный молотый — по вкусу;
  • Растительное масло — для жарки.

Инструкция по приготовлению:

Отварите яйца, затем охладите их и очистите от скорлупы. Капусту нарежьте крупными кусками и варите в течение 15 минут, после чего откиньте на дуршлаг.

Срежьте корки с хлеба и замочите его в молоке. На сковороде обжарьте предварительно нарезанный кубиками лук.

В чаше блендера соедините капусту, яйца, лук, очищенное яблоко и замоченный хлеб. Добавьте соль, перец и сбрызните лимонным соком.

Взбивайте до достижения однородной консистенции. Приятного аппетита.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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