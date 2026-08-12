Беру капусту и яблоко – готовлю из них бомбическую намазку: нежная консистенция и пикантный вкус

Капустная намазка является блюдом, тесно ассоциирующимся с русской кулинарной традицией. Процесс ее приготовления очень прост и заключается в тушении или отваривании капусты до мягкой консистенции, с последующим пюрированием.
Это блюдо может быть подано как холодная закуска или как гарнир к основному блюду. Благодаря своей однородной и нежной текстуре, паштет легко наносится на хлеб и крекеры, а также гармонично сочетается с другими закусками или салатами.
Ингредиенты:
- Капуста — 700 гр;
- Яблоко — 1 шт;
- Лук — 1 шт;
- Яйцо — 1 шт;
- Белый хлеб — 3 ломтика;
- Молоко — 100 мл;
- Лимонный сок — 1 долька;
- Соль — 2 гр;
- Перец черный молотый — по вкусу;
- Растительное масло — для жарки.
Инструкция по приготовлению:
Отварите яйца, затем охладите их и очистите от скорлупы. Капусту нарежьте крупными кусками и варите в течение 15 минут, после чего откиньте на дуршлаг.
Срежьте корки с хлеба и замочите его в молоке. На сковороде обжарьте предварительно нарезанный кубиками лук.
В чаше блендера соедините капусту, яйца, лук, очищенное яблоко и замоченный хлеб. Добавьте соль, перец и сбрызните лимонным соком.
Взбивайте до достижения однородной консистенции. Приятного аппетита.
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