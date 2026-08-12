РЖД запускает капсульные вагоны нового поколения: 56 персональных мест, розетки и светодиоды - комфорт вместо плацкартных полок

Что это за проект и чего реально ждать

РЖД продолжает развивать идею капсульного вагона — и уже к 2028 году обещают первый образец. Вместо привычного открытого плацкарта пассажирам хотят предложить личное пространство: свой свет, столик и зарядки.

Что будет внутри капсулы

Главная цель — дать человеку в дороге ощущение уединения без переплаты за купе. В одном из макетов предусмотрено 56 мест: капсулы идут вдоль прохода в два яруса, а от общего пространства их отделяет занавеска.

Спальное место сделали длиннее обычной полки примерно на 15 см и добавили эргономичную спинку — чтобы можно было нормально сидеть.

Больше места за счёт нового габарита

Вагоны нового формата делают по габариту Т: они на 28 см шире и на 73 см длиннее стандартных. Это даёт конструкторам больше свободы и позволяет удобнее организовать салон.

Первые вагоны этого габарита уже вышли на маршрут — например, в составе «Красной стрелы».

На что обратить внимание пассажирам:

у каждой капсулы будут свой свет (включая подсветку для чтения) и USB‑разъёмы;

рядом — столик с углублениями под стаканы и место для небольших вещей;

крупный багаж планируют хранить в отдельном отсеке;

компоновка ещё может измениться: перспективной считают «шахматную» схему размещения капсул.

Капсульный вагон — попытка сделать ночные поездки комфортнее: дать личное пространство, свет и удобства, но по цене плацкарта. Проект ещё дорабатывают, и финальная версия может отличаться от ранних макетов.

Тем не менее направление понятно: акцент на уединённость и базовый комфорт без существенного роста стоимости билета, отмечает источник.

Личный опыт автора

Люблю ездить на поездах, но в плацкарте часто не хватает личного пространства. Идея капсулы кажется очень удачной: свой уголок, свет, зарядка — и при этом не нужно переплачивать за купе. Надеюсь, к 2028 году проект реализуют так, чтобы в капсуле было по-настоящему удобно.

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