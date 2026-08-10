Почему на тропической Кубе нет фруктов - главное разочарование туристов: нашлось несколько причин

Автор дзен-канала “Путешествия с фотокамерой” побывала на Кубе и узнала, что фруктов там не так уж и много. У нее сложилось впечатление, что в обычных магазинах России их продается намного больше.
Рынки и магазины
Не увидев большого количества фруктов в отеле, блогер отправилась на рынок и в магазин. Но и там выбор оказался очень скудным. В некоторых магазинах вообще не было фруктово-овощного отдела. Отсутствие фруктов связано с несколькими причинами.
Другие тропики
Куба находится в тропиках, но они отличаются климатом от экваториальных джунглей, где все растет круглый год. В субтропической Кубе манго созревает только в апреле-мае, другие фрукты также зависят от сезонности.
Бензин
На острове есть проблема с бензином, из-за чего топливо обычно распределяется по приоритетам. В первую очередь оно поставляется для государственных нужд и туристических автобусов. Только после этого бензин достается местным жителям.
“Что это значит на практике? Трактора нечем заправлять и поля обрабатываются кое-как. Грузовики не могут нормально ездить и логистика разваливается. Допустим, где-то на острове есть папайя. Но довезти её до отеля на другом конце Кубы это та еще логистическая задачка. Не факт, что получится. Не факт, что вовремя”, - сообщает блогер.
Система
В отелях Кубы действует особая система. Все, что доезжает до отеля, не всегда оказывается в тарелке туриста. Часть продуктов здесь оседает среди работников кухни и персонала гостиницы. Это вполне логично, так как местным приходится выживать на 40 долларов в месяц.
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