Почему на тропической Кубе нет фруктов - главное разочарование туристов: нашлось несколько причин

Почему на тропической Кубе нет фруктов - главное разочарование туристов: нашлось несколько причин Legion-Media

Туристы, которые выбирают Кубу для отдыха, ожидают увидеть там большое количество фруктов. Страна находится в тропиках, поэтому в голове рисуется та картина, которую обычно можно увидеть на Бали, в Таиланде. Но реальность сильно отличается от мыслей.