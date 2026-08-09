Сначала комната — потом ипотека: как поселить студента в Петербурге и не прогореть

После поступления перед иногородними студентами предстает вопрос, где жить.

Переезд в Петербург — это мечта, которая часто разбивается о суровый квартирный вопрос. ВУЗы здесь в основном в центре, а жилье там стоит космических денег.

Президент компании " Коллегия Риэлторов " Елена Ковалерова-Павловская рассказала "Городовому", какие варианты есть у родителей и студентов в этом году, и на чем можно сэкономить.

Главное правило — держитесь за метро

В Петербурге не так важно, сколько километров до вуза. Важно, сколько минут идти до метро. Большинство университетов находятся на «синей» ветке или в центре.

Поэтому популярностью пользуются окраины с конечными станциями:

Парнас: север города, много новостроек, прямая ветка до центра.

"Также не переживают по поводу Девяткино, потому что есть метро, и в принципе может добраться студент. Рассматривают также покупки переделанных в центре комнат под студии для своих детей", - рассказывает эксперт.

Юг города: Купчино или Звездная. Районы обжитые, инфраструктура отличная, добираться до институтов удобно.

Стратегия «Первый курс»: комната в коммуналке

Если денег на целую квартиру нет, эксперты советуют начинать с малого. Покупается обычная комната в коммунальной квартире.

"Также покупают комнаты, кому не купить квартиру. Что такого? Покупают комнату в коммунальной квартире, дабы потом понять, как прошел первый курс, не отчислили. И на следующий год уже продать эту комнату, взять ипотеку", - говорит эксперт.

Это отличный способ «зайти» в рынок недвижимости Петербурга с минимальным бюджетом.

Инвестиции по метрам

Появился и совсем новый тренд — покупка недвижимости буквально по квадратным метрам. Если на целую студию не хватает, можно выкупить долю в объекте (например, 4–5 метров).

Это позволяет сохранить деньги от инфляции и получать небольшой доход, который покроет часть аренды.

Что еще стоит знать?

Если бюджет совсем поджимает, присмотритесь к районам, где нет метро, но ходят скоростные трамваи или электрички.

Например, район Пискаревки или Ржевки. Жилье там дешевле, а до центра на электричке можно долететь за 15–20 минут — быстрее, чем на автобусе.

Выбор жилья — это всегда компромисс между комфортом и ценой. Главное — заранее проложить маршрут от дома до университета в картах и посмотреть реальное время в пути.

Ранее «Городовой» рассказывал, как Петербург готовится к запуску суперпоездов до Москвы.