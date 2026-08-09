Денежный гороскоп на неделю с 10 по 16 августа для каждого знака Зодиака: что ждет именно вас

Денежный прогноз на неделю от "Городового"

Портал “Городовой” опубликовал денежный гороскоп на неделю с 10 по 16 августа 2026 года. Он коснется каждого знака Зодиака, поэтому никто не останется без внимания.

Овнам придется проявить терпение и усидчивость для получения желанного результата, поэтому не нужно бросать дела на половине пути.

Тельцы завершат важные дела, после чего получат за это большую награду.

Близнецы захотят пойти на риск ради достижения своих целей, но важно действовать обдуманно.

Раки начнут больше зарабатывать благодаря своим стараниям, но раньше времени точно расслабляться не стоит.

Львы могут рассчитывать на получение новых доходов благодаря своей смелости и целеустремленности.

Девам предстоит работать в команде, что приведет к значительному успеху и продвижению в карьере.

Весам пора начать копить деньги, так как позже они точно пригодятся для различных дел.

Скорпионам пора завести полезные знакомства, что поможет привести к желаемым высотам в рабочих делах.

Стрельцам следует соблюдать осторожность с подписанием каких-либо документов, иначе их могут ждать сложности.

Козероги должны отказаться от бездумных трат, поэтому им стоит заняться анализированием своего бюджета и покупок.

Водолеи поставят перед собой крупную цель, после чего начнут к ней активно стремиться.

Рыбам следует прислушаться к своей интуиции, ведь она подскажет верное направление в рабочих и прочих делах.

Ранее портал "Городовой" рассказал о нумерологическом гороскопе на первую половину августа.