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10 бытовых приборов, которые нельзя подключать к удлинителю: они могут сжечь и проводку, и дом

Опубликовано: 9 августа 2026 05:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
10 бытовых приборов, которые нельзя подключать к удлинителю: они могут сжечь и проводку, и дом
фото legion-media
Как заранее продумать схему подключения и не экономить на безопасности

Удлинитель выручает, когда розеток маловато, и кажется, будто с ним можно подключить всё подряд. Но на деле не всякая техника дружит с этим помощником: мощные приборы запросто перегружают сеть.

Прораб Алексей Васько с девятилетним стажем предупреждает: перегрев проводки — прямой путь к беде.

Какие приборы лучше не пускать на удлинитель

Есть техника, которой удлинитель противопоказан:

  • утюги, обогреватели, фены и плитки — их мощность 2000–3000 Вт, один такой прибор почти исчерпывает лимит стандартного удлинителя;
  • холодильники, стиральные и посудомоечные машины — у них высокая пусковая мощность, скачок при включении может стать критичным;
  • микроволновки, чайники, кофемашины — особенно опасно включать их одновременно через один удлинитель.

Что спокойно можно подключать

Без опасений к удлинителю подключают компьютеры, телевизоры, роутеры, зарядки для телефонов — их мощность обычно не превышает 200 Вт. Даже несколько таких приборов вместе не создадут серьёзной нагрузки.

Простые правила, которые сберегут дом

Главное — не соединять удлинитель с удлинителем, не перегружать розетки и регулярно осматривать кабели. Если провод греется или пахнет пластмассой — сразу отключайте и меняйте устройство.

Личный опыт автора

Однажды оставила обогреватель на удлинителе — кабель ощутимо нагрелся. Сразу выключила и перенесла в отдельную розетку. С тех пор к мощным приборам отношусь внимательнее. Теперь дома стараюсь вообще не использовать удлинители для нагревательной техники.

Ранее «Городовой» рассказывал, сколько времени телефон можно держать на зарядке после 100%.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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