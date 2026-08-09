10 бытовых приборов, которые нельзя подключать к удлинителю: они могут сжечь и проводку, и дом

Удлинитель выручает, когда розеток маловато, и кажется, будто с ним можно подключить всё подряд. Но на деле не всякая техника дружит с этим помощником: мощные приборы запросто перегружают сеть.
Прораб Алексей Васько с девятилетним стажем предупреждает: перегрев проводки — прямой путь к беде.
Какие приборы лучше не пускать на удлинитель
Есть техника, которой удлинитель противопоказан:
- утюги, обогреватели, фены и плитки — их мощность 2000–3000 Вт, один такой прибор почти исчерпывает лимит стандартного удлинителя;
- холодильники, стиральные и посудомоечные машины — у них высокая пусковая мощность, скачок при включении может стать критичным;
- микроволновки, чайники, кофемашины — особенно опасно включать их одновременно через один удлинитель.
Что спокойно можно подключать
Без опасений к удлинителю подключают компьютеры, телевизоры, роутеры, зарядки для телефонов — их мощность обычно не превышает 200 Вт. Даже несколько таких приборов вместе не создадут серьёзной нагрузки.
Простые правила, которые сберегут дом
Главное — не соединять удлинитель с удлинителем, не перегружать розетки и регулярно осматривать кабели. Если провод греется или пахнет пластмассой — сразу отключайте и меняйте устройство.
Личный опыт автора
Однажды оставила обогреватель на удлинителе — кабель ощутимо нагрелся. Сразу выключила и перенесла в отдельную розетку. С тех пор к мощным приборам отношусь внимательнее. Теперь дома стараюсь вообще не использовать удлинители для нагревательной техники.
Ранее «Городовой» рассказывал, сколько времени телефон можно держать на зарядке после 100%.