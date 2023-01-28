Они на многое способны.
Отключите их — и не придется без конца заряжать смартфон.
Отпечатки и разводы теперь не проблема.
Больше не нужно ломать голову.
Иначе ремонт вам влетит в копеечку.
Вы их «смахиваете» и даже не задумываетесь.
Справится даже «чайник».
Их совершает каждая вторая.
В лучшем случае технику придется отдать в ремонт.
Мириться с дефектами необязательно.
Потом разоритесь на ремонте.
Последствия могут быть куда хуже обычной поломки.
Есть шанс сэкономить на ремонте.
Иначе ремонта не избежать.
А ведь совершает ее ежедневно каждый второй пользователь.
Смартфон станет надежным помощником.
Они уже доступны в приложении.
Не ждите, пока гаджет окончательно сломается.
Убрать царапины все равно не получится.
Они только занимают память и выводят из строя девайс.