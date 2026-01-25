Петербуржцы массово спасают свои кинотеатры на диване — что же вышло из строя?

С начала декабря 2025 года по 15 января 2026 года в Санкт-Петербурге наблюдалось значительное увеличение обращений по поводу ремонта домашних кинотеатров. За этот период количество подобных заявок выросло в 3,3 раза по сравнению с тем же временным отрезком годом ранее. Об этом проинформировали в службе «Авито Услуги».

Одновременно за тот же промежуток времени интерес горожан к монтажу и наладке проекторов увеличился в 2,4 раза. Жители северной столицы всё чаще выбирали проекторы для создания экрана диаметром до 150 дюймов, поскольку такое оборудование не требует большого пространства. Эта альтернатива телевизору оказалась особенно востребованной во время новогодних и рождественских каникул.

В комплект домашних кинотеатров входят не только экраны, но и системы многоканального звука. По информации сервиса, одной из наиболее распространённых причин вызова специалистов стала именно необходимость качественной настройки акустических устройств. Помимо этого, увеличился и запрос на ремонт стандартных телевизоров.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».