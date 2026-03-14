Три дня выходных в марте: кого из россиян ждет дополнительный день отдыха

В 9 регионах России объявили дополнительный выходной

На следующей неделе у жителей нескольких российских регионов будет три выходных дня подряд. В 2026 году один из двух главных мусульманских праздников — Ураза-байрам (праздник разговения) — приходится на 20 марта, сообщает Духовное управление мусульман. В республиках, где ислам исповедует большая часть населения, Ураза-байрам является праздничным выходным. Праздничным нерабочим днём пятница, 20 марта, станет в кавказских республиках, Башкортостане, Татарстане, в Крыму.

Как празднуют Ураза-байрам

Ураза-байрам — один из двух величайших праздников в исламе наряду с Курбан-байрамом. Он был установлен ещё пророком Мухаммедом в 624 году.

Праздником Ураза-байрам (по-арабски Ид аль-Фитр) завершается священный месяц Рамадан — строгий пост длиной в месяц, время очищения тела и духа и развития самодисциплины. Даты праздника меняются год от года, они зависят от лунного календаря. Празднование обычно длится три дня. Все эти дни верующие выражают благодарность Всевышнему за то, что он дал силы выдержать пост и помог укрепить веру.

Ураза-байрам неразрывно связан с идеей милосердия и социальной справедливости. До совершения праздничной молитвы каждый мусульманин обязан выплатить особую милостыню в пользу нуждающихся, которая искупает возможные упущения в посте и позволяет малоимущим также встретить праздник достойно.

Подготовка начинается заранее: верующие приводят в порядок дома, готовят угощения, покупают новую одежду. Праздник принято начинать в мечети, коллективной молитвой — ид-намаз. В течение дня мусульмане посещают родственников, навещают могилы усопших. Важная часть праздника - собрать родных за праздничным столом и радоваться вместе. В Уразу запрещено поститься, нельзя ссориться и желательно завершить все тяжелые домашние дела заранее, не оставляя их на праздник.

Ранее Городовой рассказал, когда нужно прекратить подкармливать птиц.