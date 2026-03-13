Не пойдет на пользу: когда прекращать кормить птиц весной - верные признаки, что "столовую" надо закрыть
Не пойдет на пользу: когда прекращать кормить птиц весной - верные признаки, что "столовую" надо закрыть

Опубликовано: 13 марта 2026 21:22
 Проверено редакцией
Когда нужно убирать кормушки

В большинстве регионов настало время сокращать и постепенно завершать подкормку пернатых. Друзьям зверей и птиц напомнили, что с наступлением тепла помощь оборачивается медвежьей услугой. Автор канала «Птицы в большом городе» поясняет, как определить момент, когда нужно перестать пополнять кормушку.

В календаре памятных дат есть два важных "птичьих" праздника: Синичкин день (12 ноября) и День воробья (20 марта). Если сильно упростить, их можно считать началом и концом зимней подкормки птиц.

Когда прекращать кормить птиц

Режим работы "птичьей столовой" зависит от региона и погоды в конкретный год. Кто-то придерживается правила кормить до начала гнездового сезона, а кто-то сворачивает лавочку, когда дневная температура устойчиво держится выше нуля, даже если снег ещё не сошёл.
Для большинства регионов, ориентируясь на среднесуточную температуру, подкормку следует завершить в течение апреля. Но если весна ранняя, в регионе установился плюс и снег активно тает, то сокращать кормление можно и в середине марта.

Но важно не бросать пополнять кормушку резко. Постепенно, по мере повышения температуры, стоит сокращать объёмы корма. Ориентир для наблюдательных - насекомые. Когда их много, птицы уже не нуждаются в дополнительной подкормке. Да и сами пернатые по мере пробуждения природы всё реже наведываются к кормушкам — их отсутствие тоже верный сигнал.

Почему нужно убирать кормушку

С наступлением тепла пополнение кормушек может причинить вред. Птицы, собираясь только в определенных местах, нарушают тем самым естественное распределение мест гнездования.

После завершения сезона подкормки кормушку обязательно нужно снять и вычистить. Обычно достаточно горячей воды, мыла и жёсткой щётки. Некоторые зоологи рекомендуют обрабатывать кормушки 10% раствором нашатыря.

Ранее Городовой рассказал о народных приметах на 14 марта.

