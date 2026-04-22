Где собирать грибы весной-2026 в Ленобласти: сморчки и маслята сами запрыгивают в корзину — самые "грибные" места

Где в Ленинградской области можно собрать весомый "урожай" грибов

Традиционно грибным временем для "тихой охоты" считаются август и первые месяцы осени. В этот период грибов в ленинградских лесах немерено. Но если вам уже не трепится взять в руки корзину и отправиться на поиск даров леса, то предлагаем не ждать осени - весной в местных массивах появляются первые грибы. Да, это пока не белые и не боровики, но не менее вкусные ранние грибы. Расскажем, в каких местах в Ленобласти растут грибы весной.

Прежде всего отметим, что местные грибники открывают грибной сезон примерно в середине апреля. Самый популярный у ленинградцев весенний гриб - это сморчок. Сморчки можно найти в хвойных и смешанных лесных массивах региона. Особенно много их в Выборгском, Приозерском, Кингисеппском и ряде других районов.

Также грибники Ленинградской области собирают весной майские грибы, вешенки, полевые шампиньоны, саркосцифу австрийскую, а в мае могут появиться первые подберезовики и маслята. Для сбора этих разновидностей подойдут пригородные районы Ленобласти: Всеволожский, Приозерский, Выборгский, Ломоносовский и Гатчинский. Ну а если у вас есть время или вы слишком соскучились по активной "тихой охоте", то предлагаем отправиться в отдаленные уголки региона, такие как Тихвинский или Лодейнопольский район - отсюда вы точно не уедете без шикарного лесного урожая.

Еще один популярный у грибников район - Лужский. Здесь можно найти сморчки, вешенки, лисички, грузди, подосиновики, белые, опята. Искать рекомендуется возле поселков Серебрянский и Волошово.

