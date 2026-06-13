Народные приметы на 13 июня: что обязательно нужно сделать в Еремеев день

13 июня в народном календаре отмечается Еремеев день.

Православная церковь в этот день вспоминает апостола Ермия и мученика Ермия Команского. На Руси праздник получил сразу несколько названий — Еремей Распрягальник и Еремей Бобовник.

Что можно делать 13 июня

Главным символом дня на Руси считалась лошадь. Животных старались хорошо кормить, поить, расчёсывать и проявлять о них заботу. Люди верили, что доброе отношение к коням принесёт благополучие всему хозяйству.

Также день считался благоприятным для посадки фасоли, гороха и бобов.

Хорошей приметой было испечь домашний каравай. Круглый хлеб символизировал солнце, достаток и благополучие семьи.

Считалось, что сон в ночь на 13 июня может оказаться вещим и подсказать важное решение или предупредить о грядущих событиях.

Что нельзя делать в Еремеев день

Запрещалось запрягать лошадей и использовать их для тяжёлой работы.

Не рекомендовалось продолжать посевные работы. Люди считали, что после Еремея сеять уже поздно, а будущий урожай может оказаться слабым.

Под запретом были ссоры, скандалы и грубые слова. Считалось, что конфликт, начавшийся 13 июня, надолго испортит отношения между людьми.

Не советовали заниматься шитьём, вязанием и другим рукоделием. По поверьям, работа не принесёт результата, а время будет потрачено впустую.

Не рекомендовалось подходить к водоёмам в одиночку и купаться в незнакомых местах.

Нельзя было выкидывать мусор. Наши предки верили, что вместе с выброшенными вещами можно случайно избавиться от собственной удачи.

Народные приметы на 13 июня

Ясный и солнечный день обещает богатый урожай зерновых культур.

Дождь на Еремея предвещает холодную зиму и непростой год.

Кукушка громко кукует — впереди тёплая и устойчивая погода.

Обильная утренняя роса сулит солнечный день.

Отсутствие росы вечером может указывать на скорый дождь.

Тёплая ночь обещает хороший урожай овощей.

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