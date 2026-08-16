Необычный Медовик с яблоком: рецепт, который покорит всех

Шеф-повар рассказал секреты приготовления идеального торта.

Классический Медовик любят многие. Но иногда он кажется слишком сладким и тяжелым. Есть крутое решение — добавить в него яблоки!

Кислинка спелых плодов идеально разбавляет медовую сладость. Торт получается сочным, нежным и совсем не приторным.

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал "Городовому", как приготовить такой шедевр дома без лишней суеты.

В чем секрет яблочного медовика?

Главная фишка этого рецепта — баланс вкусов. Медовые коржи дают глубокий карамельный аромат, а яблочный крем добавляет свежесть.

Совет по выбору яблок: берите кислые или кисло-сладкие сорта. Идеально подойдут «Антоновка» или «Гренни Смит». Они хорошо держат форму при обжарке и дают ту самую нужную кислинку.

Шаг 1. Варим карамельное тесто

Возьмите большую кастрюлю. Тесто будет сильно подниматься, поэтому запас места необходим.

Положите в кастрюлю 200 г мёда, 200 г сахара и 200 г сливочного масла. Растопите все на среднем огне до красивого карамельного цвета. Всыпьте 20 г соды. Масса сразу начнет пениться и увеличится в объеме примерно в 3 раза! Помешивайте венчиком без остановки 2 минуты на плите, а затем снимите с огня и мешайте еще 5 минут. Дайте массе слегка остыть. По одному введите 4 слегка взбитых яйца, постоянно помешивая. Всыпьте 480 г муки и замесите однородное тесто. Уберите тесто в холодильник на 3–6 часов. Охлажденное тесто перестанет липнуть и станет послушным.

Шаг 2. Делаем волшебный яблочный крем

Пока тесто отдыхает, займемся начинкой.

Яблоки: очистите 1 кг яблок от кожуры и семечек, нарежьте мелким кубиком. Обжарка: обжарьте яблоки на сливочном масле с добавлением 2–3 ложек мёда, пока они не станут мягкими. Пюре: превратите мягкие яблоки блендером в гладкое пюре и полностью остудите. Сливки: взбейте 200 г жирных сливок (33%) с 40–50 г мёда. Взамен сливок можно взять густую домашнюю сметану. Смешивание: аккуратно соедините взбитые сливки с холодным яблочным пюре.

Лайфхак от шефа: Не блендерите все яблоки! Оставьте пару ложек обжаренных кубиков и выложите их поверх крема при сборке. Это сделает текстуру торта еще интереснее.

Шаг 3. Выпекаем коржи

{{194}} "Тесто готовое раскатыааем как можно тоньше и отпекать 5-7 минут при 170 - 180 градусах. Затем собираем 8 -10 слоев тонкого теста и между каждым из них кремовая прослойка с яблоком", - говорит эксперт.

Главный секрет идеального Медовика

Не ешьте торт сразу! Медовым коржам нужно время, чтобы пропитаться яблочным кремом. Уберите готовую сладость в холодильник минимум на 8 часов, а лучше на ночь.

Наутро торт станет невероятно мягким, сочным и будет буквально таять во рту. Приятного чаепития!

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