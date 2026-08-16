Нежный диетический десерт за 15 минут — ни грамма муки, а вкус как у чизкейка

Вкусные десерты не обязательно должны быть вредными. Даже без муки, масла и большого количества сахара можно приготовить нежный и полезный торт, который не навредит фигуре. Более того, на его создание уйдёт не больше 15 минут — и не понадобится духовка, пишет ИА PrimaMedia.
Как приготовить диетический торт
Что понадобится:
- творог (300 г, 5% или обезжиренный);
- спелые бананы (2 шт.);
- какао-порошок (50 г).
Как приготовить:
- Бананы разминают вилкой или измельчают блендером до пюреобразного состояния.
- Добавляют творог и хорошо перемешивают до гладкости.
- Затем всыпают какао и снова перемешивают.
- Массу выкладывают в форму, разравнивают и убирают в холодильник на 2 часа для застывания.
- Перед подачей торт украшают ягодами, орехами или кокосовой стружкой.
Личный опыт автора
Я искала лёгкий десерт для вечернего чаепития, чтобы не нарушать режим питания. Узнав об этом рецепте, решила попробовать. Торт оказался очень нежным и напоминал мусс. Муж, который не любит творог, даже не догадался о его присутствии. Теперь я готовлю этот десерт на ура.
Вывод
Торт из творога, банана и какао — быстрый и полезный вариант для тех, кто хочет сладкого без вреда для фигуры. Он не требует выпечки, готовится за 15 минут и подходит для здорового питания.
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