Городовой / Полезное / Нежный диетический десерт за 15 минут — ни грамма муки, а вкус как у чизкейка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Синоптики обещают суровый понедельник: погода в Петербурге сменит комфортные +24° на дожди и прохладные +18° Новости Петербурга
Полила гортензию белой жижей — и она цветёт до холодов: 3 простые подкормки Полезное
Хлебный миф: почему отказ от батона делает котлеты нежнее, и что кладут вместо него шеф-повара Новости Петербурга
Жираф до семи, а кассы — до восьми: Ленинградский зоопарк изменил режим работы Новости Петербурга
Тараканы разбегутся без оглядки: термоядерное средство отобьет у прусаков желание наносить вам визиты — «морилка» найдется в любом чулане Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Туризм Рецепты
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Нежный диетический десерт за 15 минут — ни грамма муки, а вкус как у чизкейка

Опубликовано: 16 августа 2026 12:31
 Проверено редакцией
Нежный диетический десерт за 15 минут — ни грамма муки, а вкус как у чизкейка
Нежный диетический десерт за 15 минут — ни грамма муки, а вкус как у чизкейка
Legion-Media
Торт за 15 минут без выпечки: творог, банан и какао — полезный десерт для тех, кто следит за фигурой. Просто смешайте, охладите и наслаждайтесь.

Вкусные десерты не обязательно должны быть вредными. Даже без муки, масла и большого количества сахара можно приготовить нежный и полезный торт, который не навредит фигуре. Более того, на его создание уйдёт не больше 15 минут — и не понадобится духовка, пишет ИА .

Как приготовить диетический торт

Что понадобится:

  • творог (300 г, 5% или обезжиренный);
  • спелые бананы (2 шт.);
  • какао-порошок (50 г).

Как приготовить:

  1. Бананы разминают вилкой или измельчают блендером до пюреобразного состояния.
  2. Добавляют творог и хорошо перемешивают до гладкости.
  3. Затем всыпают какао и снова перемешивают.
  4. Массу выкладывают в форму, разравнивают и убирают в холодильник на 2 часа для застывания.
  5. Перед подачей торт украшают ягодами, орехами или кокосовой стружкой.

Личный опыт автора

Я искала лёгкий десерт для вечернего чаепития, чтобы не нарушать режим питания. Узнав об этом рецепте, решила попробовать. Торт оказался очень нежным и напоминал мусс. Муж, который не любит творог, даже не догадался о его присутствии. Теперь я готовлю этот десерт на ура.

Вывод

Торт из творога, банана и какао — быстрый и полезный вариант для тех, кто хочет сладкого без вреда для фигуры. Он не требует выпечки, готовится за 15 минут и подходит для здорового питания.

Ранее мы рассказывали, как улучшить вкус гречки.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью