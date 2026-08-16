Беру свежую рыбу – и готовлю компост всего за 20 дней: секретный метод агронома Ксении Давыдовой

Как приготовить «быстрый» компост

Обычно процесс созревания компоста занимает от двух до трех лет. Агроном Ксения Давыдова представила метод получения ценного удобрения в течение 20 дней.

Преимущества горячего компостирования

Этот метод относится к так называемому «горячему» компостированию, которое обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционным подходом. В частности, для его реализации допустимо использование любых растительных остатков, включая те, что содержат семена или признаки заболеваний.

Высокая температура, достигаемая в процессе компостирования, обеспечивает полное уничтожение патогенных микроорганизмов. При этом срок приготовления составляет всего три недели.

Приготовление компоста

Для быстрого получения питательного субстрата необходимы разнообразные растительные компоненты. Рекомендуется использовать одну треть зеленой массы (например, скошенная трава, сорняки) и две трети коричневой растительной массы (например, солома, опавшая листва, древесная щепа, опилки).

Оптимальные размеры компостной кучи составляют 1,5×1,5×1,5 метра. Такие габариты способствуют максимально быстрому разложению органических материалов.

На дно слоем в 30 сантиметров нужно уложить крупногабаритные растительные остатки, такие как ветви малины или мощная ботва. Следующий слой, толщиной 5 сантиметров, должен состоять из зеленой массы, а затем такой же слой — из коричневой. Эти два слоя необходимо чередовать до полного заполнения компостной кучи.

Для активации процесса разложения в центр кучи необходимо положить несколько свежих рыб. После формирования компостной кучи ее необходимо тщательно полить водой.

Уход за компостом

Через пять дней требуется перемешать компоненты: горячие слои из центра следует переместить наверх, а сухие — в центр. Такую процедуру необходимо повторить еще дважды с интервалом в два дня.

В результате, через 20 дней после формирования кучи, вы получите высококачественный компост.

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