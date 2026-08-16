Сезон клещей в разгаре: где в Петербурге и Ленобласти опаснее всего и как себя защитить

Больше всего случаев укусов было зафиксировано в Ленобласти.

Август на дворе, но клещи и не думают уходить в отпуск. Всего за одну неделю с 6 по 12 августа к врачам Петербурга и Ленинградской области обратились 1086 человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

Почти пятая часть из них — это дети.

Кусают за городом, а лечатся в Петербурге

Большинство людей подхватывают паразитов на дачах и во время похода за грибами. На Ленобласть приходится почти 78% всех укусов.

Но за медицинской помощью пострадавшие обычно идут уже по возвращении домой. Почти 68% обращений зафиксировали именно в клиниках Петербурга.

В каких районах нужно быть особенно осторожными?

В Ленинградской области клещи чаще всего нападают в четырёх районах:

Всеволожский;

Приозерский;

Выборгский;

Тихвинский.

В самом Петербурге подхватить клеща тоже вполне реально. Почти 10% укусов происходят в городских парках и скверах. Здесь в антилидерах оказались Курортный, Выборгский и Московский районы.

Что делать, если вас укусил клещ?

Главное — не паникуйте. Ни в коем случае не заливайте клеща маслом, спиртом или кремом. Из-за этого он начнет задыхаться и выделит в ранку ещё больше опасных слюнок.

Пошаговый план действий:

Захватите клеща пинцетом или специальной петлей как можно ближе к коже. Плавным движением выкручивайте его, но не дергайте резко, чтобы не оторвать головку. Обработайте ранку антисептиком или йодом. Посадите клеща в баночку и отнесите в лабораторию на проверку.

Важно: Если в течение трех недель после укуса у вас поднялась температура или вокруг ранки появилось растущее красное пятно — бегом к врачу. Это могут быть симптомы энцефалита или боррелиоза.

Как уберечься от укусов?

Собираясь на прогулку в лес или парк, надевайте светлую одежду — на ней клеща видно сразу. Штанины лучше заправить в носки, а на голову надеть кепку или капюшон.

Используйте специальный спрей (репеллент) и каждые два часа осматривайте себя и близких.

Самая надежная защита от клещевого энцефалита — это прививка. В этом году вакцинацию уже прошли больше 93 тысяч петербуржцев и свыше 68 тысяч жителей области.

Прививаться можно в течение всего года, главное — сделать это заранее до выхода в лес.

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Петербурге и области клещи кусают чаще.