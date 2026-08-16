Синоптик Тишковец: бабье лето будет тёплым, но недолгим

Бабье лето-2026 в Центральной России ожидается коротким — несколько тёплых дней во второй декаде сентября с пиком до +27°. Затем резкое похолодание до +10° и ночные заморозки. Региональные прогнозы — от тепла до снега.

После первых заморозков сентябрь обычно берёт паузу и возвращает лето ненадолго — это и есть бабье лето. В этом году оно, по прогнозам, будет коротким, но запоминающимся: жара уже не задержится надолго, но успеет подарить несколько по-настоящему тёплых дней, пишет "Аргументы и Факты".

Что говорят синоптики о Центральной России

Синоптики уже вовсю рисуют погодный портрет второй половины сентября. Евгений Тишковец из «Фобоса» видит впереди классическое московское бабье лето: температура на пару градусов выше нормы, дождей — по минимуму. Самый тёплый день, по его расчётам, — 22 сентября, когда столбики могут подняться до +24...+27. Но расслабляться не стоит: уже с 25 сентября в регион ворвётся полярный воздух, и днём будет не выше +13, а ночью ударят заморозки. Тепло — понарошку.

Коллега Тишковца, Татьяна Позднякова из «Метеоновостей», призывает не спешить с выводами — точный прогноз, по её словам, можно дать лишь в сентябре. Она полагает, что устойчивого бабьего лета не предвидится: придут три короткие волны тепла по 4 дня, между ними будут дождливые дни. В середине сентября воздух ещё будет прогреваться до +25, но после 22 сентября начнётся похолодание. Так что наслаждаться теплом придётся урывками.

Региональные особенности

Погода в регионах в это время года разная, как по заказу:

В Петербурге бабье лето всегда приходит с опозданием — чаще всего в последней декаде сентября. Днём там +17...+20, дожди редки.

На юге, в Поволжье и Крыму тепло задержится до октября — без резких скачков.

Урал и Западная Сибирь получат лишь короткий период тепла: к середине октября могут вернуться снег и морозы.

На Северо-Западе и в Поволжье главный враг — затяжные дожди и низкая облачность, уже в начале осени температура может опуститься до +5.

Дальний Восток — страна контрастов: север заливает дождями и продувает ветрами, юг купается в тепле.

У каждого региона своя погодная история.

Вывод

Бабье лето-2026 в Центральной России будет тёплым, но недолгим — до трёх-четырёх дней подряд. Пик придётся на 22 сентября, после чего возможны заморозки. В регионах сценарии различаются: от затяжного тепла на юге до дождей и холодов на северо-западе. Точные сроки станут известны в начале сентября.

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