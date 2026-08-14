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Из кожи или ткани: эксперт рассказал, как выбрать обувь ребенку в школу

Опубликовано: 14 августа 2026 21:49
 Проверено редакцией
Из кожи или ткани: эксперт рассказал, как выбрать обувь ребенку в школу
Из кожи или ткани: эксперт рассказал, как выбрать обувь ребенку в школу
Global Look Press / Ruslan Yarocky / URA.RU
На сменку лучше взять обувь из дышащей ткани.

Школьники проводят в обуви больше половины дня. Если туфли неудобные, ребенок будет быстро уставать, а со временем могут начаться проблемы с осанкой и суставами.

Кандидат медицинских наук, трамватолог-ортопед Артур Саакян рассказал "Городовому", на что обратить внимание при покупке уличной обуви и сменки.

Уличная обувь: берем натуральные материалы

Для дороги в школу лучше всего подходит натуральная кожа. Она хорошо «дышит», сохраняет тепло и со временем принимает форму стопы.

Обязательно смотрите на каблук. 

"Каблук должен быть небольшой совсем, примерно 1–2 сантиметра. Обувь для детей продаётся с ортопедической стелькой, которая именно со сводом стопы.

Однако, конечно, она не подходит всем, тут надо разбираться. Если у детей есть какие-то проблемы со стопами, желательно об этом знать", - говорит эксперт.

Сейчас дети проходят диспансеризацию, и если есть проблемы со стопами, чаще всего это выявляют. . Желательно в этом случае обращаться к ортопедам, чтобы врач назначал ортопедические стельки.

Идеальная сменка: легкая и дышащая

В классе всегда тепло, поэтому главное правило для сменки — она не должна быть тяжелой и жаркой.

  • Для учебы: Отлично подойдет обувь из ткани или с перфорацией (в сеточку или дырочку). Кожа здесь не обязательна, ведь под дождь в помещении ребенок не попадет.
  • Для физкультуры: Нужны отдельные легкие кроссовки на гнущейся подошве.

"Очень важно, если есть признаки начала плоскостопия, чтобы дети вовремя и правильно начинали это всё лечить.  

И не запускали, потому что в дальнейшем это повлияет на их ходьбу, на их нагрузки и даже на коленки", - предупреждает Артур Саакян.

Главное — то, что внутри

У детской обуви должна быть хорошая поддержка стопы. Обращайте внимание на наличие супинатора — небольшого бугорка на стельке.

Если у ребенка есть признаки плоскостопия, стандартные стельки не помогут. Не гадайте сами — сходите к детскому ортопеду.

Помните: если вовремя не скорректировать плоскостопие в детстве, во взрослом возрасте начнет болеть спина и колени.

Еще 4 важных правила перед покупкой

  1. Не берите «на вырост». Максимальный запас в носке — 1 сантиметр. Если обувь слишком велика, ребенок будет цепляться носками и косолапить.
  2. Проверяйте подошву. Зажмите туфлю в руках и согните. Подошва должна легко гнуться в передней части, там, где сгибаются пальцы.
  3. Забудьте про шнурки для младшеклассников. Намного удобнее и быстрее застегивать липучки.

Ранее «Городовой» рассказывал, как организовать рабочее место школьнику дома.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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