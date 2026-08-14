Что посмотреть, если задумал идеальное преступление: ТОП-5 интригующих детективов – подборка

Подборка детективных фильмов

Вопрос о возможности совершения идеального преступления без последующего наказания является предметом интереса не только для криминального мира, но и для кинематографистов. Представляем вашему вниманию подборку детективных фильмов, в которых убийцам почти удалось избежать правосудия.

«Веревка», 1948 год (16+)

Культовый фильм Альфреда Хичкока, ставший эталоном жанра. Главные герои тщательно спланировали и реализовали, казалось бы, безупречное преступление. Однако, они упустили из виду одну важную деталь – веревку…

«Детектор лжи», 1997 год (18+)

Произошло жестокое убийство молодой девушки. Основным подозреваемым является представитель «золотой молодежи» Джеймс Уолтер Уэйланд. Однако, является ли он истинным виновником? Смогут ли сотрудники правоохранительных органов определить, кто перед ними – преступник, человек, страдающий алкогольной зависимостью, или невиновный, ставший жертвой подставы? И какова истинная роль самих стражей порядка? Разрешить эти вопросы поможет детектор лжи.

«Исчезнувшая», 2014 год (18+)

Накануне пятилетнего юбилея совместной жизни внезапно исчезает Эми – центральная фигура предстоящего торжества.

Сотрудники правоохранительных органов обнаруживают следы борьбы в доме, образцы крови, а также доказательства супружеской неверности. Все указывает на причастность мужа пропавшей женщины, и, предположительно, эти улики должны привести к раскрытию дела, однако…

«Почтальон всегда звонит дважды», 1981 год (16+)

Бродяга Фрэнк Чемберс устраивается на работу на автозаправочную станцию, принадлежащую пожилому греку, который совместно с молодой супругой Корой управляет кафе «Два дуба». Между девушкой и Фрэнком возникает взаимное влечение, перерастающее в страсть, и Кора первой высказывает идею избавиться от надоевшего мужа.

«Нет выхода», 1987 год (16+)

Высокопоставленный чиновник Пентагона в состоянии аффекта совершает непреднамеренное убийство своей любовницы. С целью сокрытия преступления и избежания юридической ответственности он разрабатывает изощренный план.

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