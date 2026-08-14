Кино и сериалы

Подборка детективных фильмов
Москва и Петербург — это два разных полюса, и кинематограф хорошо это отражает.
Петербургу стоит построить павильоны для съёмок поближе к морю.
Фильм расскажет о петербургской дамбе.
17 прорывов за океан.
На 48-м году жизни скончался известный общественный деятель.
Фильм привлек в кинотеатры свыше 7 миллионов зрителей и собирает более 500 миллионов рублей ежедневно.
В российском кинопрокате только шесть фильмов смогли преодолеть отметку в три миллиарда рублей сборов.
И российские, и иностранные.
Пока смотрим сказки и готовимся к культовой истории.
Теперь не будете испытывать муки выбора.
Сериал про Сашу Белого скорее сказка. А Бортко снял быль.
Крутили по ТВ часто, пока не случился неприятный инцидент.
Новогодний шедевр Рязанова уже плетен в наш генетический код.
Изучили архивы для вас.
Вспоминаем и сравниваем с нынешний шоу-биз повесткой.
Дополнили, адаптировали и показали всей стране.
Обеспечивали ораву детей, летали отдыхать за границу. Кто вы, воины?
Сейчас некогда близкие друзья почти не общаются.
Самые абсурдные и пророческие сцены фильма, снятого перед крахом СССР.