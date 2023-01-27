Кино и сериалы

Артист не стал скрывать правды от поклонников.
Актер искал лучшей жизни за границей.
Режиссер приготовил актеру немало испытаний.
Актриса честно обо всем рассказала.
Коллега Заворотнюк поделилась неприятными воспоминаниями.
Актриса давно ответила на этот вопрос.
Отношения актрисы с детьми не сложились.
Ее проверят вдоль и поперек.
А многие поклонники об этом и не догадываются.
Не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.
И почему с актерством пришлось попрощаться.
Супруг не оценил ее чувств.
Теперь актрису не узнать.
Многим артистам такие зарплаты и не снились.
Звезды были самой известной парой советского кинематографа.
Она прославилась в 14 лет.
До начала карьеры у актрисы все было в порядке.
Поклонников актрисы они огорошили.
Судьба актрисы Марси Уокер достойна экранизации.
Режиссер увековечил память друга.