Тайна уходящего артиста: чем запомнился Дмитрий Марфин поклонникам детективов

В возрасте 47 лет скончался актёр Дмитрий Марфин, имя которого знакомо зрителям по работам в телесериалах «Кулагины», «Девушки с Макаровым» и «След». О смерти Марфина стало известно 19 января, когда об этом сообщила его коллега Валерия Варченко.
«Дима Марфин умер сегодня. Оторвался тромб на остановке», — написала Варченко.
Похоронить артиста планируют в Тольятти, где он родился в 1978 году.
Детские и юношеские годы Марфина прошли в Тольятти, здесь он начал заниматься творчеством в студии при театре юного зрителя «Дилижанс».
Образование он получил в Петербурге и Самаре. После этого Дмитрий трудился в качестве режиссёра в филармонии Тольятти с 2013 года, а в 2021 году возглавил московский театр-студию «МЕСТ НЕТ».
Помимо этого, Марфин являлся преподавателем в «Школе Звука». С 2006 года он активно снимался в кино и за этот период принял участие в 37 фильмах и телепрограммах.
Среди его наиболее заметных работ — сериалы «Великолепная пятерка», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», а также «Девушки с Макаровым».
