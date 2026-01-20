Городовой / Город / Тайна уходящего артиста: чем запомнился Дмитрий Марфин поклонникам детективов
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Петербургский лед — это угроза здоровью, а я нашел рецепт: имитация грунта на подошве работает, как заводская защита Город
Кто играет в «Зените» в этом сезоне? Вопросы о Петербурге
Цены на гостиницы в Петербурге взмыли ввысь: туристов ждал неожиданный "подарок" к январским каникулам Город
Отработка под видом оливкового масла: в Роскачестве назвали бренды, которые стоит избегать Полезное
Если уронил банку, просто сделай фото: вина магазина, а ты выйдешь без потерь Полезное
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Происшествие Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Тайна уходящего артиста: чем запомнился Дмитрий Марфин поклонникам детективов

Опубликовано: 20 января 2026 12:30
 Проверено редакцией
Тайна уходящего артиста: чем запомнился Дмитрий Марфин поклонникам детективов
Тайна уходящего артиста: чем запомнился Дмитрий Марфин поклонникам детективов
Городовой ру

В возрасте 47 лет скончался актёр Дмитрий Марфин, имя которого знакомо зрителям по работам в телесериалах «Кулагины», «Девушки с Макаровым» и «След». О смерти Марфина стало известно 19 января, когда об этом сообщила его коллега Валерия Варченко.

«Дима Марфин умер сегодня. Оторвался тромб на остановке», — написала Варченко.

Похоронить артиста планируют в Тольятти, где он родился в 1978 году.

Детские и юношеские годы Марфина прошли в Тольятти, здесь он начал заниматься творчеством в студии при театре юного зрителя «Дилижанс».

Образование он получил в Петербурге и Самаре. После этого Дмитрий трудился в качестве режиссёра в филармонии Тольятти с 2013 года, а в 2021 году возглавил московский театр-студию «МЕСТ НЕТ».

Помимо этого, Марфин являлся преподавателем в «Школе Звука». С 2006 года он активно снимался в кино и за этот период принял участие в 37 фильмах и телепрограммах.

Среди его наиболее заметных работ — сериалы «Великолепная пятерка», «Мосгаз. Последнее дело Черкасова», а также «Девушки с Макаровым».

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью