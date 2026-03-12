Город павлинов и богатого архитектурного наследия: основан в 1339 году - что посмотреть и привезти

Уютный город Московской области с богатой историей

На юге Московской области находится удивительный город, которому уже 686 лет. Речь идет о Серпухове, основанном в 1339 году. Город имеет богатую историю, большое количество достопримечательностей. Здесь спокойно, уютно, что станет подарком для тех, кто устал от шумных мегаполисов.

На гербе Серпухова можно увидеть павлина, который появился там не просто так. Диковинных птиц разводили прежде во Владычном монастыре. Их привезли туда в конце XVII века. Птица ассоциировалась с гордостью, победой, уникальностью, бессмертием и силой, что позволило бы победить любого врага.

На территории города следует выделить несколько основных достопримечательностей. Их нужно увидеть не только на фотографиях, но и своими глазами.

Соборная гора

legion-media

На берегу реки Нары сохранились части стен древнего Серпуховского кремля. Он был построен на территории города в 1374 году, долгое время защищал русские земли от набегов врагов. На зеленом холме можно увидеть Троицкий собор, который был возведен в 1696 году.

Владычный монастырь

legion-media

«Обитель работает с 1360 года, в начале XVII века ее полностью перестроил Борис Годунов. В монастыре на берегу Нары сохранились собор во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы, храмы Георгия Победоносца, Феодосия Анкирского и Святого Алексия», - сообщает «КП».

Высоцкий монастырь

legion-media

Он был создан по благословлению Сергия Радонежского. Мужская обитель за свою историю пережила множество сложностей, но теперь она возрождается. Здесь можно увидеть Зачатьевский собор, а также знаменитую икону «Неупиваемая чаша».

Покровская старообрядческая церковь

legion-media

Была построена в прошлом столетии по образцу часовен Русского Севера. В 1987 году церковь передали историко-художественному музею. Здесь можно увидеть старинные иконы и резной иконостас.

Музей хлеба

Музей расположен в купеческой усадьбе, где можно узнать все об истории хлеба. Здесь туристов знакомят с технологиями приготовления хлеба, калачей, баранок и пряников, которые использовались еще в древности. Также тут можно попробовать традиционное лакомство города – серпец.

Биосферный Приокско-Террасный заповедник

«Биосферный резерват был создан в 1945 году для охраны природных комплексов в пойме Оки. Заповедник в 12 км от Серпухова площадью 50 кв. км — популярное место у жителей города и москвичей. Посетителям предлагают познавательные экскурсии, прогулки по экологическим тропам, посещение музея природы и зубрового питомника», - рассказывает источник.

Также следует посетить Дом барина, Площадь Ленина, Смотровую площадку, Музей павлина, Историко-художественный музей, Собор Николы Белого, Распятскую церковь.

legion-media

Что привезти из Серпухова

Большой популярностью здесь пользуется серпуховская помадка, рогалики «Серпец», фигурки, магниты и значки с павлинами, открытки с видами города.

