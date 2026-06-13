Как приготовить закуску из кабачков: этот пикантный соус делает их до невозможного вкусными

Когда появляются молодые кабачки, всегда хочется приготовить что-то простое, но при этом действительно вкусное. Этот рецепт стал для меня настоящей находкой. Минимум продуктов, никаких сложных манипуляций,а кабачки исчезают со стола быстрее любого мясного блюда.
Рецептом поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты:
- кабачки — 3 шт.,
- соевый соус — 3 ст. л.,
- мёд — пол ч. л.,
- зернистая горчица — 1 ч. л.,
- паприка — 1 ч. л.,
- молотый красный перец — пол ч. л.,
- молотый кориандр — пол ч. л.,
- чеснок — 2 зубчика,
- кунжут — 1 ст. л.,
- свежая зелень — для подачи.
Приготовление
Кабачки тщательно мою и нарезаю кружочками или полукольцами толщиной около 5 мм. Если овощи уже не совсем молодые, кожицу можно очистить.
Чеснок очищаю и измельчаю ножом либо пропускаю через пресс.
На сковороде разогреваю масло и выкладываю кабачки в один слой. Обжариваю с двух сторон до лёгкой золотистой корочки. Важно не передержать овощи, чтобы они остались нежными и сохранили форму.
Пока кабачки жарятся, готовлю соус. В небольшой миске смешиваю соевый соус, мёд, горчицу, паприку, кориандр и красный перец. Добавляю чеснок и хорошо перемешиваю.
Готовые кабачки перекладываю в глубокую миску или на блюдо и сразу поливаю ароматным соусом. Сверху посыпаю кунжутом и аккуратно перемешиваю, чтобы каждый кусочек покрылся пикантной заправкой.
Оставляю на 10-15 минут. За это время кабачки пропитываются соусом и становятся ароматными. Перед подачей посыпаю свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 20 минут
Личный опыт
В качестве специй я люблю добавлять в эту закуску сушеный базилик и петрушку. А вот кориандр исключаю, так как не люблю его вкус.
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