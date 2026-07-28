«Запрещать и регулировать — это не одно и то же»: как видео из соцсетей превратило «изобретателя» на самокате в нарушителя

Эксперт считает, что не выписывать штраф, а создавать инфраструктуру.

Недавно в Санкт-Петербурге соцсети взорвало видео: мужчина катит на электросамокате, а к нему сзади прицеплена детская коляска с ребенком.

Выглядит это как самодельный «поезд». Кто-то посмеялся над находчивостью отца, а кто-то схватился за сердце. Итог предсказуем — делом заинтересовалась полиция.

Камеры видят всё

Многие думают: «На самокате нет номеров, как меня найдут?». Оказалось, в современном городе это не проблема. Нашего «изобретателя» вычислили быстро.

Помогла система «Безопасный город» и обычный мониторинг пабликов.

Сейчас полиция может выписать штраф, даже если вас не остановили прямо на улице. Достаточно четкого видео с городских камер.

Так что анонимность на СИМ (средствах индивидуальной мобильности) — это миф.

Что говорит закон

С 2023 года правила для самокатов четко прописаны в ПДД. Чтобы ваш транспорт считался именно СИМ, а не мопедом, он должен соответствовать трем цифрам:

Вес: до 35 кг.

до 35 кг. Мощность: до 0,25 кВт.

до 0,25 кВт. Скорость: программное ограничение до 25 км/ч.

Если самокат мощнее, на него уже могут потребовать права категории «М». Но главная проблема питерского «поезда» даже не в мощности.

По правилам, на самокате нельзя перевозить пассажиров (особенно детей), если это не предусмотрено конструкцией. А уж буксировка колясок — это прямое нарушение безопасности.

Мнение эксперта: штраф ради штрафа?

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник поделилась с "Городовым" своим мнением по поводу этого случая.

По её мнению, мужчина ехал очень аккуратно, медленно и никому не мешал. Она считает, что наши законодатели слишком увлеклись запретами.

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат "Довольно молодой родитель оптимизирует таким образом прогулки? Кому же он мешает? Создал ли неудобства или опасность? И, если нет, зачем его штрафовать? Для того чтобы пополнить бюджет? Или есть ещё какие явные или ясные цели. Хотелось бы донести до законодателей, которые пишут законы, часто не имея юридического образования (зато имея выдающиеся спортивные достижения) - запрещать и регулировать - это не одно и то же. Это разные понятия", - говорит эксперт.

Как сделать поездки безопасными?

Вместо того чтобы просто запрещать, эксперты предлагают развивать город:

Выделенки. Самокатам и велосипедам нужны свои полосы, чтобы не пугать пешеходов. Зоны тишины. В исторических центрах и парках скорость нужно ограничивать принудительно (что уже делают крупные сервисы проката). Здравый смысл. Опасность представляют «летчики» на скорости 40–60 км/ч, а не родители с колясками на минимальном ходу.

"Такие меры мне представляются разумными. Так как вред и беспокойство доставляют самокатчики, развивающие немыслимую и опасную скорость в пределах городской черты и на тротуарах. Такие «гонщики» опасны - и для детей, и для себя и для окружающих. Все же остальные могут, на мой взгляд, и кататься сами и, с осторожностью, катать детей: в те немногочисленные весенние и летние месяцы когда погода позволяет", - отмечает Юлия Вербицкая-Линник.

Ранее «Городовой» рассказывал про этот случай.