Хотела подклеить обои, а за шкафом — чёрные пятна: зачистила, и стена снова белоснежная и гладкая

Даже после качественного ремонта обои могут отклеиваться — у плинтусов, возле потолка или на стыках. Это не катастрофа, но портит вид. В большинстве случаев проблему можно решить быстро и без переклейки всей стены, пишет автор блога "Шебби-Шик".
Как подклеить обои, если они отошли
Если край отошёл, его аккуратно отдирают насколько возможно, промазывают клеем, прижимают мягкой тряпкой и ждут высыхания. Для экономии времени удобно использовать шприц с клеем — особенно если щель небольшая, около 1 мм. В обойный клей можно добавить немного ПВА — это усилит сцепление.
Если обои разошлись по шву
Иногда после высыхания обои дают усадку, и между полосами появляется щель. Если края хорошо приклеены, но расстояние заметно, остаётся только замаскировать его краской в тон обоев.
Если проблема повторяется
Бывает, что обои отходят в одном и том же месте даже при использовании качественного клея. Чаще всего это связано с тяжёлым материалом или плохой подготовкой стены. В таком случае стоит удалить отклеившийся участок, обработать стену грунтовкой и приклеить заново.
Что делать, если появилась плесень
Самое неприятное — чёрные пятна за шкафом или холодильником. Чаще всего это плесень, которая появляется из-за сырости и плохой вентиляции:
- Повреждённый участок нужно полностью зачистить шпателем до штукатурки.
- Обработать поверхность «Белизной», нашатырём или перекисью водорода.
- После высыхания повторить обработку.
- Для надёжности можно использовать специальное средство от плесени из магазина.
- Затем участок шпаклюют и дают высохнуть.
Личный опыт автора
Недавно я заглянула за холодильник и увидела, что обои в углу почернели. Когда приподняла край, под ними оказался белый рыхлый налёт. Сначала я растерялась, но взяла шпатель, счистила всё до штукатурки, обработала стену белизной и через день зашпаклевала. Плесень больше не появилась, а я поняла, что запускать такие углы нельзя.
Вывод
Отклеившиеся обои можно подклеить клеем или ПВА, щели закрасить, а плесень удалить зачисткой и обработкой антисептиком. Главное — вовремя заметить проблему и не запускать.
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