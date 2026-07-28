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Хотела подклеить обои, а за шкафом — чёрные пятна: зачистила, и стена снова белоснежная и гладкая

Опубликовано: 28 июля 2026 22:08
 Проверено редакцией
Хотела подклеить обои, а за шкафом — чёрные пятна: зачистила, и стена снова белоснежная и гладкая
Хотела подклеить обои, а за шкафом — чёрные пятна: зачистила, и стена снова белоснежная и гладкая
Legion-Media
Отклеивание в одном месте требует проверки стены и повторной грунтовки. Проблему лучше решать сразу, чтобы она не усугублялась.

Даже после качественного ремонта обои могут отклеиваться — у плинтусов, возле потолка или на стыках. Это не катастрофа, но портит вид. В большинстве случаев проблему можно решить быстро и без переклейки всей стены, пишет автор блога "Шебби-Шик".

Как подклеить обои, если они отошли

Если край отошёл, его аккуратно отдирают насколько возможно, промазывают клеем, прижимают мягкой тряпкой и ждут высыхания. Для экономии времени удобно использовать шприц с клеем — особенно если щель небольшая, около 1 мм. В обойный клей можно добавить немного ПВА — это усилит сцепление.

Если обои разошлись по шву

Иногда после высыхания обои дают усадку, и между полосами появляется щель. Если края хорошо приклеены, но расстояние заметно, остаётся только замаскировать его краской в тон обоев.

Если проблема повторяется

Бывает, что обои отходят в одном и том же месте даже при использовании качественного клея. Чаще всего это связано с тяжёлым материалом или плохой подготовкой стены. В таком случае стоит удалить отклеившийся участок, обработать стену грунтовкой и приклеить заново.

Что делать, если появилась плесень

Самое неприятное — чёрные пятна за шкафом или холодильником. Чаще всего это плесень, которая появляется из-за сырости и плохой вентиляции:

  1. Повреждённый участок нужно полностью зачистить шпателем до штукатурки.
  2. Обработать поверхность «Белизной», нашатырём или перекисью водорода.
  3. После высыхания повторить обработку.
  4. Для надёжности можно использовать специальное средство от плесени из магазина.
  5. Затем участок шпаклюют и дают высохнуть.

Личный опыт автора

Недавно я заглянула за холодильник и увидела, что обои в углу почернели. Когда приподняла край, под ними оказался белый рыхлый налёт. Сначала я растерялась, но взяла шпатель, счистила всё до штукатурки, обработала стену белизной и через день зашпаклевала. Плесень больше не появилась, а я поняла, что запускать такие углы нельзя.

Вывод

Отклеившиеся обои можно подклеить клеем или ПВА, щели закрасить, а плесень удалить зачисткой и обработкой антисептиком. Главное — вовремя заметить проблему и не запускать.

Ранее мы рассказывали, как делать уборку мицеллярной водой.

Автор:
Евгения Сухова
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