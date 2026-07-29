Голубиный «душ», бензин и ротавирус: из чего на самом деле состоит вода в фонтане

В Петербурге много фонтанов, но освежаться в них - плохая идея.

Когда на улице жара под тридцать, городские фонтаны выглядят очень заманчиво. Кажется: что такого? Водичка прохладная, чистая на вид. Но на самом деле лезть туда — идея так себе.

Терапевт и кардиолог Юлия Маршинцева рассказала "Городовому", почему лучше пройти мимо.

Круговорот грязи в чаше

Главное, что нужно знать: вода в фонтане циркулирует по кругу. Это не проточный ручей. Одну и ту же воду гоняют насосы неделями.

В ней копится всё: городская пыль, частицы выхлопных газов и бензина. Это не просто вода, а химический коктейль, который оседает на вашей коже.

Птичий туалет и «подарки» от животных

Фонтаны обожают голуби и воробьи. Для них это и душ, и туалет одновременно. От птиц в воду попадает куча заразы, включая орнитоз.

Это серьезная болячка, которая бьет по легким. Но птицы не одни. Ночью в фонтанах могут купаться бродячие собаки или даже крысы.

Они оставляют после себя личинки паразитов и возбудителей неприятных болезней, например, лептоспироза.

"Если вдруг случайно человек упал в фонтан, с ним ничего не произойдёт. Но если это будет купание, когда впитывается вода, в уши, слизистую попадает, то это небезопасно", - говорит врач.

Неделя в обнимку с унитазом

Если случайно хлебнуть такой воды (а при купании это происходит почти всегда), готовьтесь к последствиям. Кишечная палочка, ротавирус, дизентерия — всё это живет в чаше фонтана.

Результат предсказуем: рвота, диарея и высокая температура. Взрослый здоровый человек, может, и отделается легким испугом, но для ребенка или беременной женщины это может закончиться больницей.

Химия и «зелень»

Чтобы вода в фонтане не зацвела и не превратилась в зеленое болото, в неё часто добавляют специальные реагенты — альгициды.

Они не убивают все вирусы, но зато отлично раздражают кожу. Если у вас чувствительная кожа или аллергия, после такого купания можно покрыться красными пятнами или начать чесаться.

Ток и скользкое дно

Фонтан — это сложное инженерное сооружение. Внутри него стоят насосы, подсветка и куча проводов. Всегда есть риск (хоть и небольшой), что изоляция где-то подведет и ударит током.

К тому же дно фонтанов обычно очень скользкое из-за налета. Один неловкий шаг — и вместо прохлады вы получаете разбитое колено или визит к травматологу.

Кто рискует больше всех?

Хуже всего купание переносят дети: их иммунитет еще слаб, а слизистые очень нежные. Также в зоне риска любители «праздничных заплывов» (например, на день ВДВ).

Алкоголь притупляет бдительность и сильно бьет по защитным силам организма. Шанс подхватить заразу после пары литров спиртного возрастает в разы.

{{189}} "У близится дата, когда купаются в фонтанах. Многие, как правило, под алкоголем это делают. Они как раз в зоне риска, потому что алкоголь, иммунитет ослабляет и риски заразиться всегда выше", - говорит Юлия Маршинцева.

Итог простой: Хотите освежиться? Купите бутылку минералки, зайдите в душ или дойдите до санкционированного пляжа. Фонтан же пусть остается украшением города, а не источником проблем со здоровьем.

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