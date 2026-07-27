От дачи Лумберга до «Петербургских Альп»: ищем северный модерн и горные виды недалеко от Северной столицы

На поездах и электричках из Петербурга можно добраться в разнообразные места.

Лето 2026 года преподнесло неприятный сюрприз: топливный кризис заставил многих сидеть дома и отменять поездки. Но это не повод сидеть дома.

Самый простой и кайфовый выход — электрички. Никаких пробок, кондиционер в «Ласточке» и красивые виды за окном.

Архитектурный фотограф, автор проекта "Архитектура петербургского настроения" Любовь Черник, собрала для "Городового" список мест, куда можно укатить из города всего за час.

Выборг: средневековье за 61 минуту

С мая 2026 года до Выборга запустили прямые «Ласточки». Час в пути — и вы в Европе. Что делать: Идите в дом-музей Пера Урсина или загляните в обновленный Банк Северных стран.

Обязательно попробуйте выборгский крендель и зайдите в парк Монрепо. Там недавно закончили реставрацию, и теперь он выглядит просто сказочно.

"Отправляйтесь в Выборг одной из первых «Ласточек», чтобы успеть многое и не спеша вернуться вечерним рейсом. Из минусов: в выходные туристов может быть очень много", - говорит эксперт.

Рощино: обнять деревья Петра I

Здесь находится Линдуловская роща. Это место — настоящий портал в прошлое. Лиственницы тут сажали еще в 1738 году по указу Петра I для строительства кораблей.

Что делать: просто гулять и дышать хвойным воздухом. Это объект ЮНЕСКО, так что чистота и тишина гарантированы.

Дудергоф: питерские Альпы

Хотите в горы, но нет времени? Вам на станцию Дудергоф.

"Здесь вас встретят самые настоящие горы. Дудергофские высоты — это самая высокая точка города (гора Ореховая — 176 метров над уровнем моря) и по совместительству памятник природы в списке ЮНЕСКО. По горам Вороньей и Ореховой проходит экотропа длиной около 2,5–3 км. Она оборудована лестницами и смотровыми площадками, откуда открываются виды на Дудергофское озеро и окрестности. Местами ландшафт напоминает альпийские предгорья, а на склонах растут дубы, клёны, ясени и даже орешник — непривычное для нашего климата разнообразие", - рассказывает Любовь Черник.

Бонус: Посмотрите на здание старой больницы общины сестер милосердия — выглядит как замок из кино.

Зеленогорск: охота за старинными дачами

Зеленогорск — это не только пляж. Это музей деревянного зодчества под открытым небом.

Что делать: ищите дачу Лумберга и дачу Слободзинского. Это невероятно красивые деревянные терема с башенками.

Дополнительно: после прогулки по улицам идите в Центральный парк к «Золотому пляжу». Там можно просто посидеть на песке и посмотреть на залив. В самом парке есть забавные памятники, например, «Ботинки дачника».

Сестрорецк: курортная жизнь и Курзал

В Сестрорецке чувствуется дух старой интеллигентной дачи.

Что делать: идите к заливу в район санатория. Там восстановили легендарный Курзал — центр светской жизни начала XX века. Выглядит очень стильно и дорого.

Кстати: загляните в парк «Дубки». Его основал сам Петр I, и там до сих пор растут дубы, которые он видел своими глазами.

Дибуны: болота, птицы и Ленин

Если хочется дикой природы — вам сюда. От станции начинается «Ленинская тропа» через Сестрорецкое болото.

"Меньше часа займёт путь до станции Дибуны. Здесь начинается Ленинская тропа, которая ведёт через заказник «Сестрорецкое болото» — один из крупнейших болотных массивов в окрестностях Петербурга. Протяжённость маршрута — около 14 км. По дороге можно увидеть озеро Сестроцкий Разлив и зайти в музейный комплекс «Шалаш В. И. Ленина», связанный с событиями 1917 года. В заказнике обитает более 160 видов птиц, а вся территория — это охраняемый природный объект с уникальной экосистемой. Вода и перекус — с собой, кафе на маршруте нет", - предупреждает эксперт.

Что еще?

Пушкин, Павловск и Гатчина тоже никуда не делись. Летом 2026-го там обещают море фестивалей и концертов под открытым небом.

Главное — проверяйте расписание электричек заранее и покупайте билеты через приложение, чтобы не стоять в кассах.

Бросайте машину, берите велик или удобные кроссовки — и вперед за впечатлениями!

Ранее «Городовой» рассказывал, где в Ленобласти стать агротуристом.