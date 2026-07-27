Городовой / Новости Петербурга / Какими дровами лучше всего топить камин и печь в доме: 3 породы дерева – горят жарче, а золы и дыма от них мало
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Тайник в почках мышей: как «европейская» бактерия сделала клещей в Ленобласти вдвое опаснее городских Новости Петербурга
Готовлю домашний майонез за 5 минут — быстрее, чем сходить в магазин Полезное
Динозавры вместо катеров: кто и зачем перекроет Мойку и Фонтанку 1 августа Новости Петербурга
Градус пойдет на взлет: за три дня Петербург прогреется до +28 под куполом балтийского антициклона Новости Петербурга
Никаких пауков в доме: как быстро избавиться от названных гостей – народные методы Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Туризм Рецепты Сад-огород
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Какими дровами лучше всего топить камин и печь в доме: 3 породы дерева – горят жарче, а золы и дыма от них мало

Опубликовано: 27 июля 2026 19:17
 Проверено редакцией
Какими дровами лучше всего топить камин и печь в доме: 3 породы дерева – горят жарче, а золы и дыма от них мало
Какими дровами лучше всего топить камин и печь в доме: 3 породы дерева – горят жарче, а золы и дыма от них мало
Городовой ру
Какими дровами выгоднее топить печь

На первый взгляд может показаться, что топить печь одинаково выгодно любыми дровами. Однако эксперты утверждают, что это не так.

Например, хвойные породы деревьев не рекомендуются для использования в каминах. Несмотря на их доступность, высокое содержание смолы приводит к искрообразованию, что повышает риск возгорания. Кроме того, они образуют большое количество сажи, которая может засорять дымоход.

Что касается хорошего выбора дров для дома, выделяют три основных варианта.

Береза

Березовая древесина характеризуется высокой теплоотдачей, обеспечивая продолжительное и интенсивное горение. Кроме того, эти дрова также отличаются относительно невысокой стоимостью.

Дуб

Дубовые поленья горят низким пламенем, создавая стабильный и очень жаркий огонь. Дополнительным преимуществом этого вида древесины является низкое дымообразование.

Однако следует учитывать, что для полного высыхания дуба требуется около двух лет, поэтому необходимо убедиться в отсутствии влаги в приобретаемых дровах.

Ольха

Эта порода древесины признана экспертами как рекордсмен по показателям теплоотдачи и продолжительности горения. Она считается оптимальным выбором для отопления бань и жилых помещений. Древесина ольхи отличается характерным розоватым оттенком. Единственным недостатком дров из ольхи является их высокая стоимость.

Ранее мы рассказали, зачем нужно развлекать кур.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью