Какими дровами лучше всего топить камин и печь в доме: 3 породы дерева – горят жарче, а золы и дыма от них мало

Какими дровами выгоднее топить печь

На первый взгляд может показаться, что топить печь одинаково выгодно любыми дровами. Однако эксперты утверждают, что это не так.

Например, хвойные породы деревьев не рекомендуются для использования в каминах. Несмотря на их доступность, высокое содержание смолы приводит к искрообразованию, что повышает риск возгорания. Кроме того, они образуют большое количество сажи, которая может засорять дымоход.

Что касается хорошего выбора дров для дома, выделяют три основных варианта.

Береза

Березовая древесина характеризуется высокой теплоотдачей, обеспечивая продолжительное и интенсивное горение. Кроме того, эти дрова также отличаются относительно невысокой стоимостью.

Дуб

Дубовые поленья горят низким пламенем, создавая стабильный и очень жаркий огонь. Дополнительным преимуществом этого вида древесины является низкое дымообразование.

Однако следует учитывать, что для полного высыхания дуба требуется около двух лет, поэтому необходимо убедиться в отсутствии влаги в приобретаемых дровах.

Ольха

Эта порода древесины признана экспертами как рекордсмен по показателям теплоотдачи и продолжительности горения. Она считается оптимальным выбором для отопления бань и жилых помещений. Древесина ольхи отличается характерным розоватым оттенком. Единственным недостатком дров из ольхи является их высокая стоимость.

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