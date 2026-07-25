Крендель, глёг и заброшенная башня: как увидеть настоящий Выборг без толп туристов

Выборг — это не только знаменитый замок и парк Монрепо. В этом городе полно уютных уголков, которые часто остаются в тени.
Экскурсовод Вадим Верещагин специально для "Городового" составил небольшой план, как провести время интересно и вкусно.
Необычная архитектура: Башня на горе
Начните прогулку с Батарейной горы. Там стоит старая водонапорная башня. Она давно не работает, но выглядит очень эффектно.
Это кирпичное здание в стиле функционализма построил архитектор Уно Ульберг. Для любителей крутых фотографий — место обязательное.
Вокруг башни разбит парк, так что можно просто подышать воздухом вдали от толп туристов.
Загородный отдых: Усадьба Киискиля
Если у вас есть лишние пару часов, поезжайте в сторону поселка Подберезье. Там находится старинная финская усадьба Киискиля. Её сейчас активно восстанавливают, и выглядит она очень аутентично.
"Это одна из немногих хорошо сохранившихся финских усадеб в окрестностях Выборга. Помимо экскурсии по территории, здесь можно попробовать несколько сортов местного крафтового пива", - говорит эксперт.
Секреты Старого города
Гулять по Выборгу можно бесконечно, но лучше делать это с гидом. У города очень сложная история: он был шведским, финским, советским. Без знающего человека вы просто пройдете мимо самого старого жилого дома в России или не заметите крошечный дворик с интересной историей.
Важный совет: бронируйте экскурсию заранее, хотя бы за неделю. Хороших гидов в Выборге разбирают быстро. С ними город «оживает», и вы начинаете видеть детали, которые не заметили бы сами.
Что попробовать: Крендель и рыба
В Выборге нельзя остаться голодным. Первым делом ищите выборгский крендель. Говорят, его рецепт привезли монахи-францисканцы еще в Средние века.
"Обязательно попробуйте настоящий выборгский крендель и глёг — пряный горячий напиток, особенно приятный в прохладную погоду.
А если будете обедать в одном из местных ресторанов, обратите внимание на блюда с форелью. В Выборге даже оливье нередко готовят именно с форелью — и получается очень вкусно", - советует Вадим Верещагин.
Приятного вам аппетита и приятной поездки в Выборг!
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