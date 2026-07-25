Крендель, глёг и заброшенная башня: как увидеть настоящий Выборг без толп туристов

В Выбоге готовят интересные блюда, которые обязательно нужно попробовать.

Выборг — это не только знаменитый замок и парк Монрепо. В этом городе полно уютных уголков, которые часто остаются в тени.

Экскурсовод Вадим Верещагин специально для "Городового" составил небольшой план, как провести время интересно и вкусно.

Необычная архитектура: Башня на горе

Начните прогулку с Батарейной горы. Там стоит старая водонапорная башня. Она давно не работает, но выглядит очень эффектно.

Это кирпичное здание в стиле функционализма построил архитектор Уно Ульберг. Для любителей крутых фотографий — место обязательное.

Вокруг башни разбит парк, так что можно просто подышать воздухом вдали от толп туристов.

Загородный отдых: Усадьба Киискиля

Если у вас есть лишние пару часов, поезжайте в сторону поселка Подберезье. Там находится старинная финская усадьба Киискиля. Её сейчас активно восстанавливают, и выглядит она очень аутентично.

"Это одна из немногих хорошо сохранившихся финских усадеб в окрестностях Выборга. Помимо экскурсии по территории, здесь можно попробовать несколько сортов местного крафтового пива", - говорит эксперт.

Секреты Старого города

Гулять по Выборгу можно бесконечно, но лучше делать это с гидом. У города очень сложная история: он был шведским, финским, советским. Без знающего человека вы просто пройдете мимо самого старого жилого дома в России или не заметите крошечный дворик с интересной историей.

Важный совет: бронируйте экскурсию заранее, хотя бы за неделю. Хороших гидов в Выборге разбирают быстро. С ними город «оживает», и вы начинаете видеть детали, которые не заметили бы сами.

Что попробовать: Крендель и рыба

В Выборге нельзя остаться голодным. Первым делом ищите выборгский крендель. Говорят, его рецепт привезли монахи-францисканцы еще в Средние века.

"Обязательно попробуйте настоящий выборгский крендель и глёг — пряный горячий напиток, особенно приятный в прохладную погоду. А если будете обедать в одном из местных ресторанов, обратите внимание на блюда с форелью. В Выборге даже оливье нередко готовят именно с форелью — и получается очень вкусно", - советует Вадим Верещагин.

Приятного вам аппетита и приятной поездки в Выборг!

Ранее «Городовой» рассказывал, за чем стоит ехать в Выборг.