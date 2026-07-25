Эрмитаж за 0 рублей, «хитрый» четверг и магия времени: как не переплатить за билеты в 2026 году

Цена билета в музей зависит от того, в какое время вы идете. Эрмитаж ввел дневные и вечерние тарифы. В среднем взрослый билет обойдется от 500 до 1 200 рублей.
Для сравнения: раньше цена была фиксированной — 700 рублей. Теперь за популярные часы придется доплатить.
Как попасть в Эрмитаж бесплатно?
Если не хотите платить, запомните эти 8 дат. В 2026 году Эрмитаж открывает двери бесплатно для всех:
- Зима: 7 января (Рождество) и 23 февраля.
- Весна: 8 марта, 12 апреля (День космонавтики) и 18 мая (День музеев).
- Осень и зима: 5 октября (День учителя), 4 ноября и 7 декабря (День рождения самого Эрмитажа).
Важный нюанс: если праздник выпал на выходной (понедельник), бесплатный вход перенесут на ближайший рабочий день.
Лайфхак для студентов и пенсионеров
Для тех, кто учится или уже на заслуженном отдыхе, есть «счастливый день» — каждый четверг. В этот день вход бесплатный.
В остальные дни для пенсионеров и студентов действуют льготы — билет будет стоить не дороже 300 рублей.
Главное, не забудьте паспорт, студенческий или пенсионное удостоверение. Без бумажки придется платить по полной.
Программа для молодежи и петербуржцев
- Пушкинская карта. Работает только в Главном музейном комплексе. Цена вопроса — 400 рублей со счета карты.
- «Серебряный возраст». Это спецпредложение для жителей Петербурга (женщины 55+, мужчины 60+). В Главный штаб пенсионеры по этой программе проходят бесплатно, а в Главный комплекс — со скидкой. Но оформить такой билет можно только в кассе музея в день визита.
Полезные советы перед походом
- Понедельник — выходной. Музей закрыт, даже не пытайтесь штурмовать ворота.
- Покупайте онлайн. Очереди в кассы бывают огромными. На официальном сайте билеты разлетаются быстро, лучше брать заранее.
- Удобная обувь — это база. Эрмитаж — это километры коридоров. В туфлях на каблуках вы сдадитесь через полчаса.
- Вода с собой. Внутри есть кафе, но цены там «музейные». Маленькая бутылка воды в сумке лишней не будет.
- Главный штаб — это не только классика. Если устали от золота и лепнины, идите в Главный штаб (напротив Зимнего дворца). Там находятся шедевры Матисса и Пикассо, а людей обычно в разы меньше.
Эрмитаж огромный. Не пытайтесь обойти всё за один раз — это невозможно. Выберите один маршрут и наслаждайтесь искусством без суеты!
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