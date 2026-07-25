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Эрмитаж за 0 рублей, «хитрый» четверг и магия времени: как не переплатить за билеты в 2026 году

Опубликовано: 25 июля 2026 15:07
 Проверено редакцией
Эрмитаж за 0 рублей, «хитрый» четверг и магия времени: как не переплатить за билеты в 2026 году
Эрмитаж за 0 рублей, «хитрый» четверг и магия времени: как не переплатить за билеты в 2026 году
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU
Есть несколько лайфхаков, которые помогут попасть в музей со скидкой или бесплатно.

Цена билета в музей зависит от того, в какое время вы идете. Эрмитаж ввел дневные и вечерние тарифы. В среднем взрослый билет обойдется от 500 до 1 200 рублей.

Для сравнения: раньше цена была фиксированной — 700 рублей. Теперь за популярные часы придется доплатить.

Как попасть в Эрмитаж бесплатно?

Если не хотите платить, запомните эти 8 дат. В 2026 году Эрмитаж открывает двери бесплатно для всех:

  • Зима: 7 января (Рождество) и 23 февраля.
  • Весна: 8 марта, 12 апреля (День космонавтики) и 18 мая (День музеев).
  • Осень и зима: 5 октября (День учителя), 4 ноября и 7 декабря (День рождения самого Эрмитажа).

Важный нюанс: если праздник выпал на выходной (понедельник), бесплатный вход перенесут на ближайший рабочий день.

Лайфхак для студентов и пенсионеров

Для тех, кто учится или уже на заслуженном отдыхе, есть «счастливый день» — каждый четверг. В этот день вход бесплатный.

В остальные дни для пенсионеров и студентов действуют льготы — билет будет стоить не дороже 300 рублей.

Главное, не забудьте паспорт, студенческий или пенсионное удостоверение. Без бумажки придется платить по полной.

Программа для молодежи и петербуржцев

  1. Пушкинская карта. Работает только в Главном музейном комплексе. Цена вопроса — 400 рублей со счета карты.
  2. «Серебряный возраст». Это спецпредложение для жителей Петербурга (женщины 55+, мужчины 60+). В Главный штаб пенсионеры по этой программе проходят бесплатно, а в Главный комплекс — со скидкой. Но оформить такой билет можно только в кассе музея в день визита.

Полезные советы перед походом

  • Понедельник — выходной. Музей закрыт, даже не пытайтесь штурмовать ворота.
  • Покупайте онлайн. Очереди в кассы бывают огромными. На официальном сайте билеты разлетаются быстро, лучше брать заранее.
  • Удобная обувь — это база. Эрмитаж — это километры коридоров. В туфлях на каблуках вы сдадитесь через полчаса.
  • Вода с собой. Внутри есть кафе, но цены там «музейные». Маленькая бутылка воды в сумке лишней не будет.
  • Главный штаб — это не только классика. Если устали от золота и лепнины, идите в Главный штаб (напротив Зимнего дворца). Там находятся шедевры Матисса и Пикассо, а людей обычно в разы меньше.

Эрмитаж огромный. Не пытайтесь обойти всё за один раз — это невозможно. Выберите один маршрут и наслаждайтесь искусством без суеты!

Ранее «Городовой» рассказывал, про 30 мест, которые не покажут в путеводителях Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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