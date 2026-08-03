24 миниатюры входит в полный комплект коллекции.
Это первый музей, который появился в России.
Посмотреть исторический шедевр =можно по обычному билету в Екатерининский дворец.
Петербург сейчас буквально разрывается от крутых выставок.
2 августа здесь пройдет большой праздник в честь Дня железнодорожника.
В России хотят точнее определить, что такое музей
В Эрмитаже продолжают следовать старым традициям.
Исторической точкой отсчета шедевра Франческо Растрелли считается 30 июля 1756 года.
В экспозиции есть подарки, которые преподнесли Николаю II как коронационные дары.
В последнее время в музее появилось много нарушителей порядка.
Площадки фестиваля будут развернуты возле Ратной палаты.
Есть несколько лайфхаков, которые помогут попасть в музей со скидкой или бесплатно.
Мемориальное пространство теперь стало мультимейдийным.
Город отмечает 330-летие Военно-Морского Флота.
Шторм прошел над Петербургом и областью 11 июля.
Михаил Романов стал править страной в трудное время.
Толпа людей пытается попасть в музей.
Эксперт рассказал, как орагнизовать поездку в Петергоф.
Гулять по Александрии теперь нужно со скачанным аудиогидом.
Эти необычные места будут интересны и детям, и взрослым.