От чешуек на коре до «чужих» медведей: идем в Русский музей на экспресс-свидание с Шишкиным

Билет на экспресс-тур стоит дешевле обычного.

Август — последний шанс запрыгнуть в «уходящий вагон» лета. И если на настоящую природу выбраться не получается, Русский музей подготовил отличную альтернативу.

Весь месяц в Петербурге работает масштабная выставка Ивана Шишкина «Русский лес».

Главная новость: музей отменил выходные. Даже в традиционный «закрытый» вторник двери будут открыты. Это отличный шанс посмотреть на знаменитые пейзажи, когда в залах не так много людей.

Для тех, кто вечно спешит

Многие боятся музеев из-за многочасовых лекций. Здесь всё иначе. Специально для активных горожан запустили формат «Лесное царство». Это экспресс-экскурсия, которая длится всего 40 минут.

За это время гид не будет заваливать вас датами из учебников. Вам просто покажут главные шедевры и расскажут пару секретов мастера.

Это идеальный вариант для обеденного перерыва или быстрого культурного забега после работы.

Культура со скидкой

Приятный бонус — цена. Обычно полноценная экскурсия в Русском музее стоит около 1300 рублей. За экспресс-тур просят всего 900 рублей.

В стоимость уже входит и сам входной билет, и услуги гида. Получается и быстрее, и дешевле.

Почему это стоит увидеть?

Иван Шишкин был настоящим «перфекционистом» своего времени. Современники называли его «бухгалтером леса» за то, что он с ботанической точностью вырисовывал каждую иголочку и чешуйку на коре.

Интересный факт: Мало кто знает, но Шишкин считал себя только пейзажистом. Например, знаменитых мишек на картине «Утро в сосновом лесу» нарисовал его друг, художник Константин Савицкий.

На выставке можно увидеть, насколько мастерски Шишкин владел не только маслом, но и графикой — его рисунки углем выглядят как черно-белые фотографии.

Когда идти?

Спецвыпуски быстрых экскурсий пройдут по вторникам. Запишите даты, чтобы не забыть: 11, 18 и 25 августа.

Проведите время с пользой, пока лето не закончилось!

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