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Беру спичку и воду: в 2 приема проверяю "Докторскую" колбасу на качество – фальсификат больше не прокатит

Опубликовано: 8 августа 2026 11:07
 Проверено редакцией
Беру спичку и воду: в 2 приема проверяю "Докторскую" колбасу на качество – фальсификат больше не прокатит
Беру спичку и воду: в 2 приема проверяю "Докторскую" колбасу на качество – фальсификат больше не прокатит
Городовой ру
Как определить качество "Докторской" колбасы

В холодильниках многих традиционно присутствует вареная колбаса, среди которой наибольшей популярностью пользуется «Докторская».

В связи с этим, этот сорт колбасы наиболее подвержен риску фальсификации и подделок на рынке. Чтобы сделать правильный выбор при покупке, необходимо уделять внимание внешнему виду, составу и аромату продукта.

Внешний вид

По словам пищевого технолога, кандидата технических наук, доцента Елены Зиновьевой, подлинная «Докторская» колбаса характеризуется равномерным светло-розовым оттенком, отсутствием пустот и жировых прослоек на срезе, а также тонким, приятным ароматом без посторонних химических примесей.

Изначально рецептура «Докторской» колбасы включала исключительно свинину, говядину, соль, сахар, пряности, молоко и куриное яйцо. Эти компоненты сохраняются в производстве и в настоящее время, однако различные производители могут добавлять и другие ингредиенты, такие как фосфатные соли (стабилизаторы) и регуляторы кислотности (E450 — E452). Следует отметить, что чем меньше ингредиентов в составе колбасы, тем выше ее качество.

Тестирование водой

Налейте стакан воды в кастрюлю и доведите до кипения. Погрузите фрагмент колбасы в кипящую воду на 2–3 секунды.

Продукт высокого качества сохранит свою структуру и не будет выделять белковые фракции. Наличие этих явлений свидетельствует о присутствии крахмала и растительных белков в составе.

Тестирование огнём

Отрежьте кольцо колбасы и поднесите к нему горящую спичку. Качественный продукт может лишь немного деформироваться под воздействием тепла, тогда как продукт низкого качества быстро расплавится, утратит первоначальную форму и начнет выделять капли. Это указывает на использование недобросовестным производителем недорогих жиров и эмульгаторов.

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Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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