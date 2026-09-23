До 30 сентября - обязательно: 1 стакан под куст - и смородина крупная, свисает гроздями, как виноград

После сбора урожая многие забывают о смородине до весны. А зря: именно осенью закладывается будущий урожай.

Опытный садовод с 27-летним стажем, агроном по образованию Ксения Давыдова поделилась с читателями «Городового» схемой осенней подкормки, где важнее порядок действий, чем количество удобрений. Следуйте трем шагам — и летом ветки будут гнуться под тяжестью крупных ягод.

Сначала наведите порядок и подкормите органикой

Перед внесением удобрений уберите под кустами опавшие листья, гнилые ягоды и сорняки. Эти растительные остатки — зимнее убежище для болезней и вредителей.

После уборки разложите под каждым взрослым кустом примерно ведро перегноя или хорошо перепревшего навоза. Свежий навоз использовать нельзя: он обжигает корни и вызывает лишний рост побегов. Корни смородины залегают неглубоко, поэтому мульчу не закапывайте — распределите по поверхности и слегка заделайте в почву.

Затем добавьте золу

Через несколько дней после органики внесите примерно стакан древесной золы. Калий и кальций в ее составе помогают побегам вызреть и повышают морозостойкость. Сахара активнее накапливаются в ягодах.

«Важный момент: золу не смешивайте с суперфосфатом. Она имеет щелочную реакцию, и при контакте фосфор переходит в труднодоступную форму, которую корни не усваивают. Между внесением золы и фосфорного удобрения должно пройти минимум 7-10 дней», - рекомендует Ксения Давыдова.

Последний шаг — фосфор

Возьмите примерно 30 г двойного суперфосфата и рассыпьте его в неглубокие бороздки по краю проекции кроны, а не под самый ствол.

Активные всасывающие корни смородины расположены по периметру куста: у центральной части корней способность к поглощению слабее. Заделайте гранулы землей и полейте — так они растворятся и проникнут в почву.

«Если грунт кислый, растут мхи или хвощ, добавьте в бороздки горсть золы: она и калий даст, и мягко снизит кислотность», - дала совет Ксения Давыдова.

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