Городовой / Новости Петербурга / Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи уже через 45 дней
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Окна остаются чистыми полгода: использую простой китайский трюк с дешёвым средством Полезное
Возвращение «большого автопрома»: в Петербурге собирают роскошные седаны Новости Петербурга
Осенний рацион для кур: что изменить, чтобы несушки стали щедрыми на яйца Новости Петербурга
Сушеную гвоздику засыпаю солью — всю осень радуюсь своей хитрости: простой лайфхак для дома и дачи Полезное
Свет сквозь бомбежки: как «Кабель жизни» спас блокадный Ленинград Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи уже через 45 дней

Опубликовано: 22 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи уже через 45 дней
Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи уже через 45 дней
Городовой ру
Дачники обожают этот сорт

При выборе семян огурцов лучше руководствоваться индивидуальными предпочтениями и поставленными задачами. В частности, консервирования идеальным решением является партенокарпический гибрид «Капель».

Описание сорта

Данный сорт, рекомендованный селекционерами для культивации в защищенном и открытом грунте, характеризуется высокой продуктивностью и пригодностью для сбора плодов типа «корнишон».

Преимущества сорта заключаются в неприхотливости к типу почвы (включая песчаные) и отсутствии необходимости формирования лианы. Кроме того, гибрид «Капель» демонстрирует выраженную резистентность к основным патогенам, таким как оливковая пятнистость, мучнистая роса и пероноспороз.

Культура отличается интенсивным плодоношением и ранними сроками созревания: первый урожай готов к сбору через 45 дней после появления всходов. Темно-зеленые миниатюрные плоды (6–8 см) с характерной бугристостью обладают высокими товарными качествами, что делает их универсальными как для реализации в свежем виде, так и для переработки.

Отзывы огородников

«В прошлом году данные огурцы порадовали меня на 200%. Высаживала и в теплице и на улице. Везде показали отличный результат, плодоносили до заморозков», – пишет Ирина Р. на маркетплейсе OZON.

«Сажала в середине июня в теплицу семенами.Последние огурцы собрала в конце сентября.Урожайность хорошая.Очень вкусные», – делится Нелли Ш.

Читайте также:

Не сорт, а огуречный завод: «шпарит» зеленцы словно заведенный до октября – плоды слаще меда и без пустот.

Хрустящие и без горечи: в 2026 году нашла лучший сорт огурцов для дома — шпарят по 11 кг за 43 дня, зеленцы девать некуда.

Не «Герман» и прочие обманки: в новом сезоне 2027 посажу один сорт – шпарит «пучки» даже в поганое лето.

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 17
🙏 8
😹 6
🙀 5
😿 6
Поделитесь новостью