Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи уже через 45 дней

При выборе семян огурцов лучше руководствоваться индивидуальными предпочтениями и поставленными задачами. В частности, консервирования идеальным решением является партенокарпический гибрид «Капель».
Описание сорта
Данный сорт, рекомендованный селекционерами для культивации в защищенном и открытом грунте, характеризуется высокой продуктивностью и пригодностью для сбора плодов типа «корнишон».
Преимущества сорта заключаются в неприхотливости к типу почвы (включая песчаные) и отсутствии необходимости формирования лианы. Кроме того, гибрид «Капель» демонстрирует выраженную резистентность к основным патогенам, таким как оливковая пятнистость, мучнистая роса и пероноспороз.
Культура отличается интенсивным плодоношением и ранними сроками созревания: первый урожай готов к сбору через 45 дней после появления всходов. Темно-зеленые миниатюрные плоды (6–8 см) с характерной бугристостью обладают высокими товарными качествами, что делает их универсальными как для реализации в свежем виде, так и для переработки.
Отзывы огородников
«В прошлом году данные огурцы порадовали меня на 200%. Высаживала и в теплице и на улице. Везде показали отличный результат, плодоносили до заморозков», – пишет Ирина Р. на маркетплейсе OZON.
«Сажала в середине июня в теплицу семенами.Последние огурцы собрала в конце сентября.Урожайность хорошая.Очень вкусные», – делится Нелли Ш.
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