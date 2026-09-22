Не «Кураж» и не «Герман»: в сезоне 2026 фаворитом стал другой сорт – урожайность 16 кг/м², плоды без пустот и горечи уже через 45 дней

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Огурцы сразу в грунт не сею: Семена кладу в "улитку" - И урожай в сезон выношу огромными вёдрами

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Не огурцы, а хит сезона 2026: урожай дают через 45 дней, плоды без горечи – семена еще есть в продаже

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Из всех гибридов огурцов каждый год сажаю лишь 1: штампует зеленцы как бешеный до самых морозов – урожай собираем бочками

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Из 10500 гибридов огурцов в открытый грунт сажаю лишь 1: прет как угорелый и в засуху, и в холода – урожай собираю мешками

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Отказалась от огурцов «Герман» — и не пожалела: почему гибрид устарел и на что его менять в 2027 году

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