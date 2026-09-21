«Капсула времени»: «Волгу» 2004 года почти без пробега продают по цене новой «Гранты»

ГАЗ-31105 «Волга» с пробегом 3 487 км продают за 950 тысяч рублей

На Авто.ру появилось объявление о продаже ГАЗ-31105 «Волга» 2004 года выпуска. Серый седан имеет пробег 3 487 км, продавец оценил его в 950 000 рублей - по цене сопоставимо с новой Lada Granta в комплектации «Классик». Продавец из Москвы называет автомобиль «капсулой времени» — и, кажется, не преувеличивает.



По документам у «Волги» два хозяина, но она всегда принадлежала одной семье - отцу и сыну. Первый владелец купил её в салоне в 2004 году. В 2007-м он умер, и новый владелец поставил его в гараж. Там автомобиль простоял 19 лет. За всё это время он практически не эксплуатировался, что и объясняет крошечный пробег, пишет Auto.ru.

Особенности «сто пятой»

Эта «Волга» относится к первым сериям модели. Под капотом — карбюраторный двигатель ЗМЗ-402 объёмом 2,4 литра. Многие ошибочно думают, что все ГАЗ-31105 были инжекторными, но это не так. ГУРа нет, он появился в более поздних версиях. Есть заводские деревянные вставки в салоне, а пластик оклеен под дерево. Есть магнитола JVC и сделана обработка от ржавчины.

Продавец пишет в объявлении:

«Капсула времени в заводском исполнении с оригинальным пробегом. Всю жизнь простояла в гараже, и условия хранения были идеальными для этого автомобиля, поэтому до наших дней она сохранилась настолько идеально».

Машина долго стояла на спущенных колёсах, из-за чего родные шины стали «квадратными». Владелец их заменил, но оригинальные покрышки отдаёт вместе с машиной. Также потерялись подголовники с задних кресел.

Стоит ли покупать

Цена в 950 тысяч рублей — это стоимость новой "Гранты". Но здесь покупатель получает не просто средство передвижения, а коллекционный экземпляр. Если вы ценитель ретро и хотите сохранить историю, эта «Волга» — отличный вариант. Перед покупкой учтите несколько моментов.

Проверьте все резинотехнические изделия: за 19 лет они могли потрескаться, даже если машина стояла в гараже. Обязательно осмотрите тормозную систему и топливные шланги. Уточните, менялись ли технические жидкости. И помните: для ежедневной езды такую машину нужно готовить заново, а это дополнительные расходы.

Вывод

ГАЗ-31105 с пробегом 3 487 км — редкая находка. Это не просто автомобиль, а свидетель эпохи, сохранившийся в первозданном виде. Если вы готовы вложиться в обслуживание и цените отечественную классику, стоит присмотреться.

Читайте также:

Всю жизнь стирали неправильно: зачем в машинке три отсека и куда засыпать порошок

Беру лаваш и пюре – через 20 минут ставлю на стол ароматный пирог с золотистой корочкой

Низкая обрезка гортензий – коварная ловушка: они вырождаются и мельчают – вот как обрезать взрослые кусты