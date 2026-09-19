Низкая обрезка гортензий – коварная ловушка: они вырождаются и мельчают – вот как обрезать взрослые кусты

Метельчатая гортензия нуждается в обновлении. Как пишет автор канала "В саду у Валентинки", к 5–6 годам куст стареет: побеги становятся тонкими, соцветия мельчают. Многие цветоводы продолжают обрезать растение на 1–2 почки, не понимая, что это ускоряет его вырождение. По словам автора, есть проверенный способ вернуть кусту молодость.
Как обрезать гортензию
При регулярной короткой обрезке куст быстро израстается. Новые побеги вырастают слабыми, шапки цветов мельчают.
Возрастные кусты омолаживают, вырезая старые побеги под корень. Такую обрезку обычно применяют к чёрной смородине. Если куст должен состоять из 9 побегов, каждую осень вырезайте 3 старых, оставляйте 3 новых. Если место позволяет, можно оставлять и больше. При правильном обновлении и 30-летняя гортензия будет выглядеть как молодая.
Отзывы цветоводов
«Для меня очень своевременные советы. Моим 10 лет, пора омолаживать», — пишет одна из читательниц.
Цветовод из Подмосковья делится:
«Северо-восток МО, никогда не укрываю метельчатые, весной всё, что не нравится, обрезаю, цветут и пахнут, шапки огромные».
В комментариях поделились и примером радикального омоложения:
«Кусту 6 лет, на двух ногах. Плохо цвел. Спилила ногу с морозобоиной — вышел жирный побег от основания. Вторая половина цвела прилично. Думаю, следующей весной отпилю вторую ногу».
Вывод
Метельчатая гортензия может радовать крупными шапками десятилетиями. Секрет — в омолаживающей обрезке по принципу смородины: вырезайте старые ветви под корень по очереди, оставляйте сильные замещающие. Тогда куст будет вечно молодым.
Ранее Городовой рассказывал о другом способе обрезки гортензии.