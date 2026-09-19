Городовой / Полезное / Низкая обрезка гортензий – коварная ловушка: они вырождаются и мельчают – вот как обрезать взрослые кусты
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Десерт, который понравится всем: зачем тыквенному пирогу горсть фасоли, корка апельсина и ночь в холодильнике Новости Петербурга
Названы 3 причины, почему умные и счастливые люди перестают праздновать дни рождения с возрастом – дело не в экономии Новости Петербурга
Уроки бариста в «Вольере», кубинские ритмы и запах палых листьев: едем в Павловск на «Кофе & Jazz» Новости Петербурга
Пенсия может быть больше: какие данные нужно проверить в личном кабинете Новости Петербурга
Климатологи предупреждают, что Эль-Ниньо 2026 года создаст погодные паттерны, не имеющие исторических аналогов Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Рецепты Сад-огород Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

Низкая обрезка гортензий – коварная ловушка: они вырождаются и мельчают – вот как обрезать взрослые кусты

Опубликовано: 19 сентября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Низкая обрезка гортензий – коварная ловушка: они вырождаются и мельчают – вот как обрезать взрослые кусты
Низкая обрезка гортензий – коварная ловушка: они вырождаются и мельчают – вот как обрезать взрослые кусты
Городовой ру
Как омолодить кусты гортензии 

Метельчатая гортензия нуждается в обновлении. Как пишет автор канала "В саду у Валентинки", к 5–6 годам куст стареет: побеги становятся тонкими, соцветия мельчают. Многие цветоводы продолжают обрезать растение на 1–2 почки, не понимая, что это ускоряет его вырождение. По словам автора, есть проверенный способ вернуть кусту молодость.

Как обрезать гортензию

При регулярной короткой обрезке куст быстро израстается. Новые побеги вырастают слабыми, шапки цветов мельчают.
Возрастные кусты омолаживают, вырезая старые побеги под корень. Такую обрезку обычно применяют к чёрной смородине. Если куст должен состоять из 9 побегов, каждую осень вырезайте 3 старых, оставляйте 3 новых. Если место позволяет, можно оставлять и больше. При правильном обновлении и 30-летняя гортензия будет выглядеть как молодая.

Отзывы цветоводов

«Для меня очень своевременные советы. Моим 10 лет, пора омолаживать», — пишет одна из читательниц.

Цветовод из Подмосковья делится:

«Северо-восток МО, никогда не укрываю метельчатые, весной всё, что не нравится, обрезаю, цветут и пахнут, шапки огромные».

В комментариях поделились и примером радикального омоложения:

«Кусту 6 лет, на двух ногах. Плохо цвел. Спилила ногу с морозобоиной — вышел жирный побег от основания. Вторая половина цвела прилично. Думаю, следующей весной отпилю вторую ногу».

Вывод

Метельчатая гортензия может радовать крупными шапками десятилетиями. Секрет — в омолаживающей обрезке по принципу смородины: вырезайте старые ветви под корень по очереди, оставляйте сильные замещающие. Тогда куст будет вечно молодым.

Ранее Городовой рассказывал о другом способе обрезки гортензии.

Автор:
Артем Петров
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью