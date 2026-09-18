Летние распродажи: стоит ли покупать вещи осенью на следующий год

Эксперт рассказал, что можно точно купить и потом не пожалеть.

В магазинах и на маркетплейсах висят ценники «-70%». Рука так и тянется набрать полный пакет.

Но стоит ли тратиться сейчас? Не окажутся ли эти вещи немодными следующим летом? Стилист-имиджмейкер Дарья Правич рассказал "Городовому", как забрать с распродаж самое лучшее и не пожалеть.

В чем реальная выгода?

Магазины в конце сезона часто спешат избавиться от летнего ассортимента. Им нужны полки под сезонные вещи.

Поэтому скидки сейчас честные — от 50% до 70%. Это отличный шанс купить хорошую вещь за половину цены или даже дешевле.

Главный страх: а если вещь устареет?

Здесь есть простое правило. Все вещи делятся на тренды и базу.

"Здесь важно различать тренды и базу. Ультрамодные вещи с яркими принтами и необычными фасонами рискуют потерять актуальность. Однако есть вещи, которые остаются в моде вне зависимости от сезона. Чтобы не ошибиться, выбирайте базовые вещи. Они не выйдут из моды и пригодятся следующим летом", - советует эксперт.

Чек-лист: что смело брать прямо сейчас

Вот вещи, которые точно пригодятся вам через год:

Однотонные футболки. Белая, черная, серая и темно-синяя. Без надписей и рисунков.

Белая, черная, серая и темно-синяя. Без надписей и рисунков. Белая хлопковая рубашка. Универсальная вещь на все времена.

Универсальная вещь на все времена. Льняные вещи. Брюки и рубашки нейтральных цветов (бежевый, белый, серый). Лен актуален каждое лето.

Брюки и рубашки нейтральных цветов (бежевый, белый, серый). Лен актуален каждое лето. Шорты. Выбирайте классику или бермуды средней длины.

Выбирайте классику или бермуды средней длины. Прямые джинсы. Классический синий или голубой деним без дыр и потертостей.

Классический синий или голубой деним без дыр и потертостей. Простые платья. Из легких натуральных тканей.

Из легких натуральных тканей. Топ в полоску. Морской стиль возвращается каждый теплый сезон.

Как не потратить деньги впустую

Поговорка «скупой платит дважды» на распродажах работает на все сто. Если вещь дешёвая, но сидит плохо или сделана из «скрипучей» синтетики — не берите её.

"Поговорка «скупой платит дважды» как раз о том, что покупка дешёвой, некачественной вещи вынуждает тратить деньги снова. На распродаже важно ориентироваться на качество, а не только на цену. Качественная базовая вещь прослужит долго и не потребует замены", - отмечает Дарья Правич. Бонус: как носить летние покупки уже этой осенью

Необязательно прятать все обновки в шкаф до следующего июня. Многие летние вещи отлично впишутся в осенний гардероб:

Набросьте белую рубашку поверх футболки прохладным вечером.

Носите летнее платье с джинсовой курткой, косухой или кардиганом.

Надевайте футболки и тельняшки под строгие пиджаки.

Итог простой: покупать вещи на летних распродажах можно и нужно. Главное — включать голову, выбирать качественные ткани и брать только то, что идеально сидит на вашей фигуре.

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