1 ложку в кляр — и корочка получится идеально хрустящей: лучше, чем в ресторане

Кажется, что золотистая корочка доступна только опытным кулинарам. На деле секрет кроется в одном простом ингредиенте, который найдется на любой кухне. Добавление крахмала в кляр меняет структуру покрытия и результат. Освойте этот прием, чтобы рыба, курица и овощи радовали хрустом.
Главный секрет кляра
Добавьте одну столовую ложку кукурузного или картофельного крахмала прямо в сухую смесь вместе с мукой. Затем введите яйца, воду или молоко и размешайте до однородности. Кукурузный вариант дает тонкую и аккуратную корочку, картофельный — более выраженный хруст. Многие соединяют оба вида для лучшего эффекта.
Техника жарки
Хорошо разогрейте масло на сковороде до появления легкого дымка. Опускайте кусочки в кляр и сразу отправляйте в горячий жир. При правильной температуре оболочка схватывается мгновенно и не впитывает лишнее масло. Если сковорода недостаточно горячая, покрытие получится мягким и жирным. Обжаривайте до ровного румяного цвета с двух сторон.
Что можно приготовить
Такой кляр универсален и подходит для многих блюд:
- Курица и рыба.
- Кабачки и цветная капуста.
- Луковые кольца.
- Морепродукты.
Следуйте этим советам, и блюда получат аппетитную хрустящую оболочку.