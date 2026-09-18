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1 ложку в кляр — и корочка получится идеально хрустящей: лучше, чем в ресторане

Опубликовано: 18 сентября 2026 03:45
 Проверено редакцией
1 ложку в кляр — и корочка получится идеально хрустящей: лучше, чем в ресторане
1 ложку в кляр — и корочка получится идеально хрустящей: лучше, чем в ресторане
Городовой ру
От такого кляра не откажутся даже гурманы

Кажется, что золотистая корочка доступна только опытным кулинарам. На деле секрет кроется в одном простом ингредиенте, который найдется на любой кухне. Добавление крахмала в кляр меняет структуру покрытия и результат. Освойте этот прием, чтобы рыба, курица и овощи радовали хрустом.

Главный секрет кляра

Добавьте одну столовую ложку кукурузного или картофельного крахмала прямо в сухую смесь вместе с мукой. Затем введите яйца, воду или молоко и размешайте до однородности. Кукурузный вариант дает тонкую и аккуратную корочку, картофельный — более выраженный хруст. Многие соединяют оба вида для лучшего эффекта.

Техника жарки

Хорошо разогрейте масло на сковороде до появления легкого дымка. Опускайте кусочки в кляр и сразу отправляйте в горячий жир. При правильной температуре оболочка схватывается мгновенно и не впитывает лишнее масло. Если сковорода недостаточно горячая, покрытие получится мягким и жирным. Обжаривайте до ровного румяного цвета с двух сторон.

Что можно приготовить

Такой кляр универсален и подходит для многих блюд:

  • Курица и рыба.
  • Кабачки и цветная капуста.
  • Луковые кольца.
  • Морепродукты.

Следуйте этим советам, и блюда получат аппетитную хрустящую оболочку.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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