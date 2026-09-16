Подземка без удобств: почему в метро Петербурга нет туалетов

Пассажиры метро не смогут найти убоную под землей.

Каждый день питерское метро перевозит около двух миллионов человек. Для горожан это привычный путь на работу и домой. Кажется, в подземке есть всё — красивые станции, быстрые поезда, эскалаторы.

Но попробуйте найти здесь туалет или урну. У вас ничего не получится.

Куда девать мусор и где искать туалет?

Мусорку на платформе вы не найдете. Их убрали уже давно из соображений безопасности. Власти опасаются терактов, поэтому выбросить чеки или пустую бутылку придется уже на улице. К этому горожане почти привыкли.

А вот с туалетами ситуация сложнее. Поездка из одного конца города в другой легко может занять больше часа. Но если вам приспичит в пути, рассчитывать придется только на свое терпение.

Почему чиновники против?

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга VI, VII созыва Алексей Цивилёв рассказал "Городовому" причину отсутствия туалетов.

"Несколько лет назад в метрополитене признавали, что установка туалетов в нижних вестибюлях станций подземки проблематична как с технической, так и с финансовой точки зрения. Кроме того, там ссылались на санитарно-эпидемиологические требования о минимальном расстоянии между общественным туалетом и зоной массового скопления людей", - сказал депутат.

Однако Алексей Цивилёв надеется, что выход есть. Он рассчитывает, что туалеты начнут проектировать хотя бы на новых станциях, которые только строятся.

Действительно, петербургское метро — самое глубокое в мире. Провести канализацию на глубину 60–80 метров очень сложно и дорого. Нужны мощные насосы и постоянный ремонт.

Кроме того, считается, что пассажир проводит под землей мало времени, поэтому может потерпеть.

А как в других городах?

В Москве эту проблему уже начали решать. Там на некоторых станциях прямо на платформах или в переходах стоят автономные кабинки.

В Петербурге же пассажирам советуют искать туалеты на улице или в торговых центрах около метро. Но они есть далеко не везде, да и работают не круглосуточно.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Поезда «Балтиец» доработали до мелочей.