Новый стандарт комфорта: в РЖД показали макет вагона будущего с увеличенным числом мест и душем

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Теперь как в отеле: в РЖД представили купе нового поколения — с душем и двухметровыми полками

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Внезапно – РЖД обновили правила для пассажиров: комфорт одних за счет комфорта других – люди не перестают обсуждать

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Без плацкарта, но с душем и детским купе: как изменится путь из Петербурга на Урал

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Плацкарт РЖД теперь устроен совсем по-другому: капсульный вагон габарита «Т» - как теперь будем путешествовать по стране

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Новый плацкарт РЖД: больше мест, приватность и душевые кабины в вагонах

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