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Новый стандарт комфорта: в РЖД показали макет вагона будущего с увеличенным числом мест и душем

Опубликовано: 16 сентября 2026 20:23
 Проверено редакцией
Новый стандарт комфорта: в РЖД показали макет вагона будущего с увеличенным числом мест и душем
Новый стандарт комфорта: в РЖД показали макет вагона будущего с увеличенным числом мест и душем
Городовой ру
В чем особенность нового представленного плацкарта - пассажиры будут довольны

РЖД представили макет обновленного плацкартного вагона на выставке в Москве. Теперь плацкарт получит более длинные полки и различные удобства для пассажиров. В каждом вагоне теперь будет два туалета, а также одна душевая кабина. Это станет основной особенностью проекта.

Чем новый вагон будет отличаться от обычного

В обновленном плацкарте появятся капсульные полки, размер которых станет больше. Поперечные места будут более длинными и широкими. Их длина составит практически 1,9 м, а ширина - 62,7 см. Продольные полки также станут больше, их длина и ширина составит 187,5 и 58,5 см соответственно. Сам вагон будет рассчитан на размещение 58 пассажиров.

На каждом месте будет собственный светильник, обычная розетка и USB, а также шторка. Для пассажиров с верхних полок приготовлен сюрприз - теперь там будут столики. У каждого человека появится личное пространство, что особенно актуально для плацкартного вагона.

Где появятся вагоны

Макет плацкарта можно было увидеть на выставке “Транспорт России”. Ожидается, что новые вагоны появятся в первую очередь на тех маршрутах, которые проходят через Санкт-Петербург и Москву. Разработчики учли пожелания людей, связанные с вентиляцией и безопасностью. РЖД также уделили внимание использованию новой системы освещения и материалов.

Когда проект появится в серийном производстве, то плацкарт сможет выйти на новый уровень комфорта. Люди начнут ездить в люксовых условиях без переплат за купе. Наличие душа сделает поездку особенно комфортной в любое время года, сообщает 110km.ru.

На данный момент нет точных сроков ввода в эксплуатацию новых плацкартных вагонов.

Вывод

Поездки на поездах РЖД становятся все более комфортными, при этом компания не останавливается на достигнутом. Если раньше плацкарт ассоциировался с неудобством, отсутствием личного пространства, то в ближайшем будущем все будет иначе.

Личное мнение

Автор “Городового” Полина Аксенова любит путешествовать на поездах, так как считает этот вид транспорта самым безопасным и комфортным. После введения новых плацкартных вагонов она точно не упустит возможности испытать все удобства на себе.

Ранее портал “Городовой” рассказал, как купить дешевые билеты на поезд.

Автор:
Полина Аксенова
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