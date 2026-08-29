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Забытая история Марсова поля: от народных гуляний до капустных грядок

Опубликовано: 29 августа 2026 11:39
 Проверено редакцией
Забытая история Марсова поля: от народных гуляний до капустных грядок
Забытая история Марсова поля: от народных гуляний до капустных грядок
Global Look Press / Nikolay Gyngazov
Эксперт рассказал, из чего на самом деле соткана история Марсова поля.

Марсово поле знают все петербуржцы и гости города. Здесь можно погулять, посидеть на траве и посмотреть на Вечный огонь. Но история этого места гораздо интереснее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд.

Как луг превратился в Марсово поле

Как рассказал "Городовому" кандидат исторических наук, доцент НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Игорь Кузинер, раньше на этом месте было болото, а потом — обычный зеленый луг. Его называли Большим, а позже — Царицыным.

Здесь устраивали гуляния и военные смотры.

"Изменилось название в связи с тем, что там поставили памятник Суворову в виде римского бога Марса. И после этого поле больше стало ассоциироваться с военными парадами и не только.

Там, на самом деле проходили военные парады до революции и всякие увеселительные городские мероприятия. Проводились велосипедные гонки, когда-то там скейтинг-ринг в Российской Империи, там катались на роликах", - рассказывает эксперт.

Главный некрополь революции

В 1917 году всё резко изменилось. Марсово поле решили сделать местом памяти погибших за революцию. Здесь устроили братские могилы.

Именно здесь похоронили известных большевиков: Моисея Урицкого, Володарского, Ивана Газа. Тут же покоятся и финские красные коммунисты. Поле приобрело тот вид, который мы знаем сегодня.

Главная ошибка современных прохожих

Сегодня многие думают, что мемориал и Вечный огонь на Марсовом поле посвящены Великой Отечественной войне. 

"Видя, собственно, Вечный огонь и архитектуру Марсового поля как памятника, как мемориала, петербуржцы связывают это в своём воображении скорее с Великой Отечественной войной.

Люди, которые там похоронены из памяти народной в массе своей стёрлись. То есть мы уже почти не помним, что это за финские коммунисты, или кто такой Иван Иванович Газа.

Поэтому сакральность этого места в головах многих петербуржцев связана с Великой Отечественной войной, а не революционерами.

Хотя у Марсового поля была своя история во время блокады, его засевали в летние месяцы блокады, чтобы как-то сельское хозяйство могло прокормить горожан", - рассказывает Игорь Кузинер.

Марсово поле — уникальное место. Оно успело побывать и шумным парком развлечений, и главной военной ареной, и мемориальным кладбищем, и даже спасительным огородом.

Ранее «Городовой» рассказывал, как подняться на восточное крыло Казанского собора.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Новости Петербурга
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