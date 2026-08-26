Разогрев мышц вместо линейки и песня дочери: почему у Анастасии Волочковой было только одно 1 сентября

Совсем скоро 1 сентября. В этот день многие с ностальгией вспоминают банты, первые букеты и веселые истории с школьных перемен. Но у балерины Анастасии Волочковой всё было иначе.
Для неё День знаний — это не про веселье, а про бесконечную работу над собой.
Единственная линейка в жизни
Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова рассказала "Городовому": она не помнит свои школьные праздники. В её памяти остался только один-единственный день. И связан он не с ней, а с её дочерью Ариадной.
"Школьная линейка в моей жизни, которую я помню, другим всем я не уделяла никакого внимания, это была единственная линейка, когда моя дочь Ариана Волочкова, пошла в первый класс.
Она несла колокольчик и давала "первый звонок". И еще пела песню о дружбе на линейке. Вот этот день я запомнила на всю жизнь", - говорит Анастасия Волочкова.
А всё, что было до этого, просто вылетело из головы, так как артистка очень много времени уделяла балетной школе и работала над собой.
Вместо игр — жесткая пахота
Смешных или забавных историй из детства у Волочковой нет. Пока обычные дети гуляли во дворе, играли и собирали портфели, Настя всё своё время проводила у балетного станка.
Секрет в том, что идеальных физических данных для балета у Волочковой от природы не было. Чтобы поступить в знаменитую Академию русского балета имени Вагановой в Петербурге и удержаться там, ей приходилось пахать за двоих.
Все восемь лет учёбы в балетном училище прошли по одному сценарию. П
"Я всё это детство провела у балетного станка, поэтому, каждый раз собираясь на линейку, перед балетными занятиями, я всегда думала о том, как я приду в балетный класс, и как мне успеть разогреться, успеть начать работать", - отмечает балерина.
Ранее «Городовой» рассказывал, почему Волочкова в Петербурге заказывает только шпинат и воду.