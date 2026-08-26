Разогрев мышц вместо линейки и песня дочери: почему у Анастасии Волочковой было только одно 1 сентября

Балерина поделилась, как проходили ее школьные годы.

Совсем скоро 1 сентября. В этот день многие с ностальгией вспоминают банты, первые букеты и веселые истории с школьных перемен. Но у балерины Анастасии Волочковой всё было иначе.

Для неё День знаний — это не про веселье, а про бесконечную работу над собой.

Единственная линейка в жизни

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова рассказала "Городовому": она не помнит свои школьные праздники. В её памяти остался только один-единственный день. И связан он не с ней, а с её дочерью Ариадной.

"Школьная линейка в моей жизни, которую я помню, другим всем я не уделяла никакого внимания, это была единственная линейка, когда моя дочь Ариана Волочкова, пошла в первый класс. Она несла колокольчик и давала "первый звонок". И еще пела песню о дружбе на линейке. Вот этот день я запомнила на всю жизнь", - говорит Анастасия Волочкова.

А всё, что было до этого, просто вылетело из головы, так как артистка очень много времени уделяла балетной школе и работала над собой.

Вместо игр — жесткая пахота

Смешных или забавных историй из детства у Волочковой нет. Пока обычные дети гуляли во дворе, играли и собирали портфели, Настя всё своё время проводила у балетного станка.

Секрет в том, что идеальных физических данных для балета у Волочковой от природы не было. Чтобы поступить в знаменитую Академию русского балета имени Вагановой в Петербурге и удержаться там, ей приходилось пахать за двоих.

Все восемь лет учёбы в балетном училище прошли по одному сценарию. П

"Я всё это детство провела у балетного станка, поэтому, каждый раз собираясь на линейку, перед балетными занятиями, я всегда думала о том, как я приду в балетный класс, и как мне успеть разогреться, успеть начать работать", - отмечает балерина.

Ранее «Городовой» рассказывал, почему Волочкова в Петербурге заказывает только шпинат и воду.